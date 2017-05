Co dzieje się w koła DFK? Tym razem: Jubileusz Wal-Nak, Bialska Parada Orkiestr Dętych, Wyjazd na Schlesiertreffen i wiele innych ciekawostek i informacji.

Nabożeństwa majowe

DFK Gogolin zaprasza w każdą majową niedzielę na nabożeństwo majowe przy kapliczce na bagnie. Początek o godz. 16.00. Majówkę odprawiają pastor Wojciech Pracki i ks. prof. Joachim Piecuch. Pierwsza majówka już się odbyła w minioną niedzielę i jak zwykle zgromadziła pokaźną liczbę wiernych.

Foto: DFK Gogolin/Facebook

Zaproszenie na mszę

DFK Roszowice i Nieznaszyn zapraszają 21 maja o godz. 10.30 na uroczystą mszę św. w języku niemieckim, która odbędzie się w kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa w Nieznaszynie. Gościnnie wystąpi chór mniejszości niemieckiej z Gliwic-Ostropy „Heimat” pod dyrekcją Anny Wolak.

Jubileusz Wal-Nak

Zespół Wal-Nak zaprasza 14 maja do Raszowej na swoją imprezę jubileuszową. W namiocie festynowym przy ul. Łącznej odbędzie się koncert zespołu Wal-Nak „Schulenburger und Nakel Freunde”, z okazji 25. rocznicy powstania grupy. W programie: program artystyczny w wykonaniu jubilatów, pokaz zespołu tańca ludowego Dialog z Dylak, zespołu tańca ludowego Silesia z Rozmierki, koncert Studia Wokalnego BIS z Leśnicy oraz pokaz zespołu tańca ludowego Łężczok z Zawady Książęcej k. Raciborza. Dodatkowo: słodki poczęstunek, grill, atrakcje dla najmłodszych. Wieczorem zabawa taneczna z zespołem Aksamit.

Foto: Wal-Nak

Bialska Parada Orkiestr Dętych

21 maja na rynku w Białej rozpocznie się IX Bialska Parada Orkiestr Dętych. Początek o godz. 13.00. Następnie przemarsz orkiestr ul. Prudnicką. Od godz. 14.00 prezentacja orkiestr na scenie. Wystąpią m.in. Blaskapelle Świbie, Myśliwska Orkiestra Gminy Komprachcice, Orkiestra Dęta Mechnica-Kamionka, Bialska Orkiestra Dęta i orkiestry z Czech. Wystąpią też bialskie mażoretki.

Sobotni kurs w Roszowicach

– Na ostatnim kursie sobotnim poznawaliśmy Niemcy. Wielu z nas miało już okazję być w Niemczech, ale dowiedzieliśmy się wielu nowych rzeczy. Podczas prezentacji multimedialnej poznaliśmy wiele osobistości z dziedziny muzyki, polityki, sportu, a także bajek. Odwiedziliśmy ciekawe miejsca w Niemczech, poznaliśmy specjały kulinarne i dowiedzieliśmy się, jakie wynalazki powstały w Niemczech – opowiada Joanna Szarek-Tomala, szefowa DFK. Dzieci przedstawiły to, czego się dowiedziały, na plakatach. Na koniec grupa tworzyła puzzle z krajów związkowych Niemiec. W Roszowicach gościła też tego dnia grupa taneczna mniejszości niemieckiej Tworkauer Eiche, która zaprezentowała swoje stroje ludowe i zatańczyła kilka tańców regionalnych. Jako poczęstunek podano pączki i herbatę.

Wyjazd na Schlesiertreffen

TSKN organizuje wyjazd na „Schlesiertreffen” do Hanoweru, który odbędzie się w dniach od 23 do 25 czerwca. Koszt od osoby wynosi 240 złotych. Zgłaszać można się jeszcze tylko do 15 maja w opolskim biurze TSKN u Wioletty Skowronek lub pod numerem telefonu 774021073.

Przegląd zespołów

30 kwietnia odbył się w Głogówku „Przegląd Zespołów Artystycznych Popularyzujących Kulturę Niemiecką”. W przeglądzie udział wzięło 7 zespołów: Jugendorchester SKGD Oberglogau, Glogovia Brass, orkiestra dęta z Białej, chór Die Neudorfer, chór Seniores, chór Glogovia oraz Kabarett ohne Chance. Przegląd odbył się w sali widowiskowej Domu Kultury w Głogówku. Imprezę poprowadził Leonard Malcharczyk. Gwiazdą wieczoru była Andrea Rischka. Widzów około 250. Organizatorem przeglądu był Zarząd Powiatowy TSKN w Prudniku. Koncert został sfinansowany ze środków MSWiA oraz konsulatu RFN w Opolu.

Maikranz

Niemieckie Towarzystwo Kulturalno-Społeczne we Wrocławiu zaprasza wszystkich chętnych na coroczny „Maikranz”, który odbędzie się 13 maja o godz. 11.00 w ogrodzie NTKS przy ul. Saperów 12. Składka od osoby dorosłej wynosi 7 zł, dzieci przychodzą za darmo. Zapisy w biurze, liczba miejsc ograniczona. Organizatorzy przewidują spotkanie w miłej atmosferze, wspólny śpiew, grillowanie i zabawy zarówno dla starszych, jak i dla dzieci. Przyjadą też goście z Gliwic.

adur