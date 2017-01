19 stycznia odbędzie się zebranie roczne członków DFK Reńska Wieś – i dużo więcej.



Zebranie roczne

19 stycznia odbędzie się zebranie roczne członków DFK Reńska Wieś. Początek o godz. 17.00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Reńskiej Wsi. W programie: najpierw spotkanie roczne DFK ze sprawozdaniami, a potem impreza noworoczna z muzyką i poczęstunkiem. Organizatorzy zapewniają transport osób starszych do domów po spotkaniu.

Koncert bożonarodzeniowy

TSKN w gminie Prószków zorganizował wspólnie z Anetą Lissy-Kluczny i Norbertem Raschem 6 stycznia koncert bożonarodzeniowy w kościele św. Jerzego w Prószkowie. Kolędy śpiewali: duet Aneta i Norbert, Echo Prószkowa, Paulina Klosa, Paulina (na zdjęciu) i Filip Rasch oraz Karolina Szindzielorz.

Koncert niemieckich kolęd

Gminny przewodniczący TSKN w Chrząstowicach Marek Baron zaprasza 22 stycznia na koncert kolęd niemieckich w kościele św. Jadwigi i św. Anny w Dębskiej Kuźni. Najpiękniejsze niemieckie kolędy zaśpiewają: Gryfne Dziołski, Zuzanna Herud, Maria Honka, Studio Wokalne BIS i chór Dan-Berg. Początek o godz. 15.00. Koncert współfinansuje Konsulat Republiki Federalnej Niemiec w Opolu.

Edward Simoni w operze

W miniony weekend w Operze Śląskiej wystąpił Edward Simoni, niemiecki muzyk pochodzący z Bytomia. Ten koncert noworoczny to pierwsze po ponad 10 latach wydarzenie w Bytomiu związane z artystą pochodzącym z tego miasta, a obecnie mieszkającym w Niemczech. Organizatorem koncertu był TSKN w województwie śląskim oraz miasto Bytom.

Kurs języka niemieckiego

Niemieckie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne we Wrocławiu ogłasza nabór na zajęcia z języka niemieckiego w semestrze letnim. Organizatorzy szukają kursantów do grupy A1+ oraz B1+/B2 dla dorosłych. Wszystkich zainteresowanych dalszą aktywną i ciekawą nauką języka NTKS zaprasza do kontaktu i zapisów. Więcej informacji na www.ntkswroclaw.vdg.pl.

Spotkanie integracyjne

DFK w Szczedrzyku zorganizowało 28 grudnia już po raz 16 spotkanie integracyjne dla przedstawicieli wszystkich organizacji działających w miejscowości. Wszystkich obecnych – w sumie ok. 130 osób – w sali ośrodka Wodnik przywitali przewodniczący DFK Szczedrzyk i Pustków Klaus Leschik i sołtys Mirosław Wieszołek. Klaus Leschik podziękował sołtysowi oraz radzie sołeckiej za współpracę przy organizacji, a wszystkim uczestnikom za znakomitą atmosferę.

W rocznicę Tragedii Górnośląskiej

TSKN Katowice zaprasza 28 stycznia na obchody związane z rocznicą Tragedii Górnośląskiej. Na godz. 10.00 zaplanowano złożenie kwiatów pod pomnikiem na „Zgodzie” w Świętochłowicach, następnie zebrani przejdą pod obelisk pod dawną rzeźnią (obecnie Tesco), gdzie zapalą znicze. O godz. 11.30 będzie można wysłuchać prelekcji nt. obozu Zgoda w MK Cafe na ul. Katowickiej 17 (I piętro) w Świętochłowicach. Natomiast 29 stycznia odbędzie się w kościele św. Jadwigi w Chorzowie msza święta w intencji ofiar Tragedii Górnośląskiej.



Koncert w Bytomiu

Pod hasłem „Muzyka łączy narody” odbył się 30 grudnia w bytomskim Teatrze Rozbark koncert zespołu Schlesien Gebiet. Koncert w Bytomiu był ostatnią imprezą w ramach roku jubileuszowego z okazji 25-lecia utworzenia Związku Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno-Kulturalnych w Polsce oraz 25-lecia podpisania Traktatu między Rzeczpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy. Schlesien Gebiet zagrał w Bytomiu utwory z repertuaru Neny, Söhne Mannheims i Luxuslärm. Poza tym grupa zaprezentowała swój autorski utwór pod tytułem „Da wo ich herkomme”.

