W sobotę w centrum uwagi mniejszości niemieckiej były dzieci i młodzież, a to z racji pierwszej imprezy JugendFestivalMłodych zorganizowanej w opolskim centrum wystawowym DomExpo, w ramach której Związek Niemieckich Stowarzyszeń w Polsce (VdG) we współpracy z Towarzystwem Społeczno-Kulturalnym Niemców na Śląsku Opolskim (TSKN) zaoferował młodym bogaty program kulturalny.

Do happeningu włączyło się też wiele innych organizacji mniejszości niemieckiej. Związek Młodzieży Mniejszości Niemieckiej przybył z drużyną wolontariuszy, a pozostałe organizacje pomagały przy aranżowaniu i obsłudze stoisk oraz zorganizowaniu i przeprowadzeniu warsztatów. Był wśród nich 16-letni Robert Kokot z Osowca (Königshuld), który po raz pierwszy asystował w projekcie MN. – Gram też w orkiestrze, a teraz zapisałem się do BJDM. Program imprezy jest super jak na moją kategorię wiekową! Pomagałem przy przygotowaniach na miejscu, a potem miałem jeszcze czas na udział w warsztatach „Beatbox” – mówi z satysfakcją Robert. Podczas warsztatów „Beatbox” wystąpili Mando i Phil z zespołu 4xSample Beatbox Crew z Niemiec, którzy wprowadzili uczestników w pasjonujący świat dźwięków, jakie można tworzyć własnym głosem i ustami.

Roboty wkrótce z niemieckim

Stowarzyszenie Pro Liberis Silesiae zrobiło swoim uczniom po prostu wycieczkę, a będąc w sali happeningu w centrum DomExpo, żaden z nich nawet nie zauważył panującej na zewnątrz deszczowej aury. Na uczestników czekały liczne warsztaty: eksperymenty chemiczne, w których można było samodzielnie spróbować własnych sił, konkurs na najlepsze ciastko, roboty z klocków lego czy warsztaty wokalne wprowadzające w sztukę samplingu, by wymienić tylko niektóre. Młodzi otrzymali mnóstwo bodźców na raz, na stoisku BJDM można było zrobić własne plakietki, oczywiście można było dać sobie pomalować twarz albo robić sztuczki z balonikami. A robotem o nazwie Photon wiele dzieci zapragnęło posterować: – Akurat zaczynamy współpracę z mniejszością niemiecką, w ramach której zamierzamy wbudować do programu systemu sterowania naszym robotem treści związane z historią i kulturą mniejszości niemieckiej – zdradza Łukasz Mozolewski z teamu Photon.

Małe i duże supergwiazdy

Jeśli ktoś chciał sobie zrobić przerwę między warsztatami, mógł oddać się muzyce. Na scenie prezentowali się młodzi artyści uczestniczący w konkursie Superstar. W tym roku każdy, kto chciał wziąć udział w Konkursie Piosenki Niemieckiej, musiał nagrać wideoklip ze swoim wykonaniem wokalnym. Marta Stanula z Biedrzychowic zgłosiła się do konkursu Superstar wraz ze swoją grupą wokalną Friedersdorfer Blüten. – Dzięki uczestnictwu w tym konkursie nie mam już tak dużej tremy. Musieliśmy mnóstwo ćwiczyć, zanim wreszcie nagraliśmy ten film. Było ciężko, ale udało się – mówi z ulgą dziesięciolatka. Co prawda zespół Friedersdorfer Blüten nie wygrał, ale w oczach jurorów jego występ był przynajmniej wart wyróżnienia. Pierwsze miejsce zajął duet muzyczny Ewa i Damian, a nagrodę Grand Prix otrzymała Rafaela Maruska. Po zakończeniu finału konkursu na happeningu JugendFestivalMłodych jeszcze długo nie zapanowała cisza, bo koncertowały jeszcze liczne kolejne zespoły.

Zadowolenie z „Big Event”

– Chcieliśmy coś zrobić dla młodzieży, ponieważ zauważyliśmy, że mamy w strukturach coraz mniej młodych ludzi. Razem z TSKN wypracowaliśmy więc taką właśnie ideę – mówi Maria Neumann, dyrektor biura VdG. Organizatorzy są zadowoleni z oddźwięku, jaki znalazła impreza. – Nie zaliczam się już do młodzieży, ale bardzo mi się spodobały poszczególne propozycje, musimy to koniecznie znów zrobić – zapewnia Neumann. A co na to młodzież? Katrin Koschny, przewodnicząca BJDM w Polsce: – Jest już z nami dużo młodzieży i mam nadzieję, że dzięki temu „Big Event” nikt już nie powie, że mniejszość niemiecka to tylko kawa i kołacz i nic ponadto.

Manuela Leibig

Am Samstag standen die Kinder und Jugendlichen im Zentrum der Deutschen Minderheit. Im DomExpo wurde der erste JugendFestivalMłodych, veranstaltet. Der Verband der Deutschen Gesellschaften in Polen (VdG) und die Sozial-Kulturelle Gesellschaft der Deutschen im Oppelner Schlesien (SKGD) organisierten ein buntes Kulturangebot für Kinder und Jugendliche.

Auch viele andere Organisationen der deutschen Minderheit packten kräftig mit an. So kam der Bund der Jugend der Deutschen Minderheit mit einer Mannschaft von Ehrenamtlichen, die anderen Organisationen bei den Ständen und Workshops halfen. So auch der 16-jährige Robert Kokot aus Königshuld (Osowiec). Er war zum ersten Mal als Helfer bei einem Minderheitenprojekt dabei: „Ich spiele auch im Orchester, und habe mich nun in den BJDM eingeschrieben. Die Angebote hier sind für meine Alterskategorie super! Ich half bei den Vorbereitungen vor Ort mit und dann hatte ich auch Zeit beim Beatbox Workshop mitzumachen“, freute sich Robert. Beim Beatbox begleiteten Mando und Phil vom „4xSample Beatbox Crew“ aus Deutschland die Teilnehmer in die spannende Welt von Tönen, die man mit eigener Stimme und Mund machen kann.

Roboter bald mit Deutsch

Der Verein Pro Liberis Silesie machte mit seinen Schülern ganz einfach einen Ausflug – vom Regenwetter bekam im Eventsaal vom DomExpo keiner was mit. Zahlreiche Workshops warteten auf die Teilnehmer: Chemieexperimente zum selber ausprobieren, Wettbewerb mit Keks, Lego-Roboter oder Gesangsworkshop mit Einstig in den Sampling, um nur einige zu nennen. Viele Inputs auf einmal wurden den Kindern und Jugendlichen geboten, am BJDM-Stand konnte man eigene Buttons machen, natürlich konnte man sich sein Gesicht bemalen lassen oder „Kunstwerke“ aus Luftballons machen. Den Roboter Photon wollten viele Kinder gerne steuern: „Wir sind gerade dabei, eine Zusammenarbeit mit der Deutschen Minderheit anzufangen, wo wir in den Programmen des Systems zum Steuern unseres Roboters Inhalte der Geschichte und Kultur der deutschen Minderheit einbauen wollen“, verriet Łukasz Mozolewski vom Photom-Team.

Kleine und große Superstar

Wer zwischen den Workshops eine Pause suchte, der konnte sich der Musik hingeben. Auf der Bühne präsentierten sich junge Künstler im Rahmen des Wettbewerbs SUPERSTAR. Dieses Jahr musste jeder, der beim Deutschen Liederwettbewerb teilnehmen wollte, einen Videoclip mit seinem Gesang aufnehmen. Marta Stanula aus Friedersdorf meldete sich zum Superstar mit Ihrer Gesangsgruppe „Friedersdorfer Blüten“ an: „Dank diesem Wettbewerb habe ich nicht mehr so ein großes Lampenfieber. Wir mussten so viel üben, bis wir endlich diesen Film aufgenommen haben. Es war schwer, aber wir haben es geschafft“, sagt die zehnjährige erleichtert. Gewonnen haben die „Friedersdorfer Blüten“ nicht, aber der Jury war ihr Auftritt zumindest eine Auszeichnung wert. Den ersten Platz belegten das Musikduo Ewa und Damian und den Grandprix erhielt Rafaela Maruska. Nach dem Finale des Wettbewerbs wurde es noch lange nicht still beim JugendFestivalMłoodych, denn noch mehrere Bands gaben Konzerte.

Zufrieden mit dem Big Event

„Wir wollten was für die Jugend machen, weil wir merkten, dass wir immer weniger junge Menschen in den Strukturen haben, also haben wir zusammen mit der SKGD so eine Idee entwickelt“ so Maria Neumann, Geschäftsführerin des VdG. Mit der Resonanz sind die Organisatoren zufrieden: „Ich bin keine Jugendliche mehr, aber mir haben die Angebote hier sehr gefallen, wir müssen es unbedingt wieder machen“, versichert Neumann. Und was sagt dazu die Jugend? Katrin Koschny, Vorsitzende des BJDM in Polen: „Es sind schon viele Jugendliche mit uns, ich hoffe, dass dank diesem Big Event keiner mehr sagt, dass die Deutsche Minderheit nur Kaffee und Kuchen ist und nichts weiter.“

Manuela Leibig