Łatwiej jest nauczyć się mazurskiego tańca ludowego, niż ustalić, jak wyglądał mazurski strój ludowy. Grupie tanecznej Nidzickiego Stowarzyszenia Mniejszości Niemieckiej udało się jednak z powodzeniem opanować i jedno i drugie.

Grupa taneczna NSMN powstała w 2014 r. Tworzyli ją wówczas głównie absolwenci „Samstagskursów” oraz dzieci uczęszczające na „Samstagskurs”

– Chcieliśmy zatrzymać młodzież i z pomysłu powoli zaczęła się kształtować grupa. Tancerze występowali w białych koszulach i czarnych spodniach lub jednolitych spódnicach, czyli można by to określić: „po szkolnemu”. Bardzo jednak pragnęli strojów typowo scenicznych – opowiada Sabina Wylengowska, przewodnicząca Nidzickiego Stowarzyszenia Mniejszości Niemieckiej.

Stowarzyszenie złożyło więc na rok 2016 wniosek o dofinansowanie strojów do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji i je otrzymało.

– Chcieliśmy, aby strój był jak najbardziej zbliżony do strojów ludowych dawnego Neidenburga i jego okolic. Nie zachowały się jednak oryginalne stroje ludowe z tego terenu, gdyż już pod koniec XIX w. tkaniny ręczne wyparły w Prusach tkaniny przemysłowe. Nie udało nam się zdobyć żadnego graficznego wzoru stroju z naszych terenów, a same opisy stroju mazurskiego bardzo różniły się od siebie. Wspólna jednak była dla nich biała koszula i ciemna spódnica (niekiedy w dużą kratę). Ogólnie stroje cechowała skromność w porównaniu z warmińskimi strojami, które miały intensywne kolory żółci, pomarańczy czy zieleni. Stroje na Mazurach charakteryzowała ewangelicka prostota. Fartuchów natomiast było kilka rodzajów. Miały np. pionowe pasy na stonowanym granacie lub zieleni. Mogły też być białe z poprzecznym granatowym lub niebieskim haftem krzyżykowym w dolnej części. Kobiety i dziewczyny nosiły również chustę w kolorze fartucha, którą zawiązywały na ramionach. Męski strój to ciemne spodnie i kamizelki najczęściej w kolorze damskiej spódnicy i białe koszule – uzupełnia Sabina Wylengowska

Nidzica zdecydowała się na bardziej praktyczną wersję, wybierając spódnicę w kolorze czarnym i jasny fartuch w pasy zielono-bordowo-błękitne. Kolor fartucha nawiązuje do kolorystyki mazurskich ukwieconych łąk (stroje męskie mają w takiej kolorystyce również dodatki).

Gdzie i kiedy zobaczymy grupę taneczną z Nidzicy w mazurskich strojach tanecznych?

– Mam nadzieję, że już wkrótce szersza widownia zobaczy naszą grupę i 17 czerwca na „Sommerfeście” w Ostródzie i na Dniu Mniejszości Narodowych i Etnicznych w Olsztynie – mówi przewodnicząca.

Lech Kryszałowicz