Kościół św. Antoniego w Luboszycach (gmina Łubniany) ma od niedawna nowy dach. Remont był możliwy dzięki wsparciu partnerskiej niemieckiej parafii St. Clemens w Rheda-Wiedenbrück. 50 tys. euro parafia w Luboszycach otrzymała w ramach rządowego programu ratowania niemieckiego dziedzictwa kulturowego w Europie Wschodniej.

Kościół parafialny pw. św. Antoniego w Luboszycach został oddany do użytku w 1920 r., tak więc zbliża się jego 100-lecie. – Upływający czas odcisnął już swe piętno na murach świątyni. Dlatego wraz z radą parafialną podjęliśmy decyzję o rozpoczęciu prac remontowych, by przywrócić budowli pierwotny blask i dobry stan techniczny – wyjaśnia proboszcz parafii ks. Marian Obruśnik.

Życzliwość sąsiadów

Już latem 2016 roku rozpoczął się jeden z ważniejszych etapów tego remontu, polegający na wymianie poszycia dachowego części głównej dachu i prezbiterium. W sumie trzeba było wymienić około 1300 m kw. dachu. Trudność w tym przedsięwzięciu stanowiła dość duża wysokość dachu, jego konstrukcja i koszty. – Choć już od jakiegoś czasu parafianie składali swe ofiary na pokrycie wydatków związanych z tym remontem, to i tak całe przedsięwzięcie przekraczało możliwości finansowe parafii. W poszukiwaniu pomocy złożyliśmy wniosek o dofinansowanie do gminy Łubniany. Nawiązano również współpracę z niemiecką parafią St. Clemens w Rheda-Wiedenbrück, w której pracuje pochodzący z Biadacza ks. Antoni Klemens. Proboszcz parafii w Niemczech, ks. Thomas Hengstebeck, okazał sporo życzliwości i pomocy, szukając możliwości wsparcia naszych wysiłków – mówi ks. Obruśnik. Parafia w Niemczech poprosiła Ministerstwo Kultury i Mediów w Niemczech (BKM) o pomoc finansową na remont dachu kościoła w Luboszycach. Było to możliwe, ponieważ kościół w Luboszycach jest częścią dziedzictwa kulturowego, które powstało w historycznych granicach państwa niemieckiego w Europie Wschodniej.

Podziękowanie

W ten sposób udało się zdobyć dwie dotacje: w Polsce z gminy Łubniany oraz w Niemczech w ramach wspomnianego rządowego programu ochrony niemieckiego dziedzictwa. Dach jest już gotowy, to jednak nie koniec planów remontowych. – Przede wszystkim cieszymy się jednak z tego, co już udało się zrobić, i serdecznie dziękujemy za każde wsparcie remontu kościoła w Luboszycach – mówi proboszcz.

adur