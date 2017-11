Od piątku w kioskach. W najnowszym numerze Wochenblatt.pl takie tematy jak:

– Samorząd – Jakie skutki dla Niemców w Polsce mogą zmiany proponowane w lokalnej polityce?

– Polityka – Co dla mniejszości niemieckiej może oznaczać fiasko rozmów koalicyjnych w Niemczech?

– Georg Brylka – Wspomnienia niedawno zmarłego posła mniejszości niemieckiej.

Wydanie tygodnika Niemców w Polsce o zmianach w samorządach od piątku w kioskach!

***

Ab Freitag im Kiosk. In der neuesten Ausgabe Wochenblatt.pl, finden Sie Themen wie:

– Selbstverwaltung – Welche folgen können die vorgeschlagenen Änderungen in der lokalen Politik für die deutsche Minderheit in Polen haben?

– Politik – Was kann für die deutsche Minderheit das Fiasko der Koalitionsgespräche in Deutschland bedeuten?

– Georg Brylka – Erinnerungen an den unlängst verstorbenen ehemaligen Abgeordneten der deutschen Minderheit.

Die neueste Ausgabe der Zeitung der Deutschen in Polen über die Änderungen in der Selbstverwaltung schon ab Freitag im Kiosk oder per E-Paper auf www.wochenblatt.pl.