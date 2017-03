Od piątku w kioskach. W najnowszym numerze Wochenblatt.pl takie tematy jak:

– Wielkie Ślizganie – Tradycyjny projekt BJDM na opolskim Toropolu.

– Komisja Wspólna – Przedstawiciele rządu mniejszości obradowali w Warszawie.

– Pomył – Żona ambasadora Niemiec chce napisać powieść o Niemcach w Polsce.

Wydanie tygodnika Niemców w Polsce na temat Wielkiego Ślizgania od piątku w kioskach!

***

Ab Freitag im Kiosk. In der neuesten Ausgabe Wochenblatt.pl, finden Sie Themen wie:

– Großes Schlittern – Traditionelles Projekt des BJDM in der Eishalle Toropol.

– Gemeinsame Kommission – Vertreter der Regierung und der Minderheiten tagten in Warschau.

– Idee – Frau der deutschen Botschafters will einen Roman über die Deutschen in Polen schreiben.

Die neueste Ausgabe der Zeitung der Deutschen in Polen zum Großen Schlittern schon ab Freitag im Kiosk oder per E-Paper auf www.wochenblatt.pl.