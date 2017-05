Od piątku w kioskach. W najnowszym numerze Wochenblatt.pl takie tematy jak:

– Matura – O tym jak grób niemieckiego pomysłodawcy egzaminu dojrzałości odkryto na Śląsku.

– Upamiętnienie – Uroczystości przypominające o ofiarach komunistycznego obozu w Toszku.

– Gogolin – Warsztaty przygotowujące mniejszość niemiecką do wyborów samorządowych.

Wydanie tygodnika Niemców w Polsce z historią śląskiego twórcy matury od piątku w kioskach!

***

Ab Freitag im Kiosk. In der neuesten Ausgabe Wochenblatt.pl, finden Sie Themen wie:

– Abitur – Geschichte dessen, wie man das Grab des Erfinders des Abiturs in Schlesien fand.

– Gedenken – Deutsche Minderheit erinnert an die Opfer des kommunistischen Lagers in Tost.

– Gogolin – Ein Workshop, der die Deutschen für die zukünftigen Wahlen vorbereiten soll.

Die neueste Ausgabe der Zeitung der Deutschen in Polen mit der Geschichte des schlesischen Vaters des Abiturs schon ab Freitag im Kiosk oder per E-Paper auf www.wochenblatt.pl.