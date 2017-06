Od piątku w kioskach. W najnowszym numerze Wochenblatt.pl takie tematy jak:

– Wałbrzych – Jubileusz organizacji mniejszości niemieckiej istniejącej już od 60 lat.

– VdG – Wszystko o zjeździe i konferencji związku we Wrocławiu.

– Zielona Góra – Tamtejsi Niemcy świętowali wielką majówkę.

Wydanie tygodnika Niemców w Polsce o jubileuszu mniejszości niemieckiej w Wałbrzychu od piątku w kioskach!

***

Ab Freitag im Kiosk. In der neuesten Ausgabe Wochenblatt.pl, finden Sie Themen wie:

– Waldenburg – Verein der deutschen Minderheit feiert 60-jähriges Jubiläum.

– VdG – Alles über die Delegiertenversammlung und die Konferenz des Vereines in Breslau.

– Grünberg – Die dortigen Deutschen feierten ein großes Maifest.

Die neueste Ausgabe der Zeitung der Deutschen in Polen über das Jubiläum der deutschen Minderheit in Waldenburg schon ab Freitag im Kiosk oder per E-Paper auf www.wochenblatt.pl.