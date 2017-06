Od piątku w kioskach. W najnowszym numerze Wochenblatt.pl takie tematy jak:

– Mowa nienawiści – Wywiad z Irmelą Mensah-Schramm przy okazji konferencji Domu Współpracy Polsko-Niemieckiej.

– Wizyta – Posłowie do Bundestagu odwiedzili organizacje mniejszości niemieckiej na północy Polski.

– Komisja Wspólna – Relacja z ostatniego posiedzenia w Warszawie.

Wydanie tygodnika Niemców w Polsce z wywiadem z Irmelą Mensah-Schramm od piątku w kioskach!

***

Ab Freitag im Kiosk. In der neuesten Ausgabe Wochenblatt.pl, finden Sie Themen wie:

– Hasssprache – Ein Interview mit Irmela Mensah-Schramm im Hinblick auf die Konferenz des Hauses der Deutsch-Polnischen Zusammenarbeit.

– Besuch – Mitglieder der Bundestages bei Vereinen der deutschen Minderheit im Norden Polens.

– Gemeinsame Kommission – Erin Bericht von der letzten Sitzung in Warschau.

Die neueste Ausgabe der Zeitung der Deutschen in Polen mit einem Interview mit Irmela Mensah-Schramm schon ab Freitag im Kiosk oder per E-Paper auf www.wochenblatt.pl.