Od piątku w kioskach. W najnowszym numerze Wochenblatt.pl takie tematy jak:

– Helmut Kohl – Jak mniejszość niemiecka w Polsce wspomina zmarłego Kanclerza?

– Lubliniec – Mieszkańcy regionu upamiętnili ofiary prawie zapomnianego obozu dla Ślązaków.

– BJDM – Przewodnicząca Katrin Koschny o ostatnim posiedzeniu delegatów.

Wydanie tygodnika Niemców w Polsce o zmarłym Kanclerzu Helmucie Kohlu od piątku w kioskach!

***

Ab Freitag im Kiosk. In der neuesten Ausgabe Wochenblatt.pl, finden Sie Themen wie:

– Helmut Kohl – Wie erinnert sich die deutsche Minderheit in Polen an den verstorbenen Altkanzler?

– Lublinitz – Bewohner der Region erinnern an ein fast vergessenes Lager für Schlesier mit einer Ehrentafel.

– BJDM – Vorsitzende Katrin Koschny über die letzte Delegiertenversammlung.

Die neueste Ausgabe der Zeitung der Deutschen in Polen über den verstorbenen Altkanzler Helmut Kohl schon ab Freitag im Kiosk oder per E-Paper auf www.wochenblatt.pl.