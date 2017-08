Od piątku w kioskach. W najnowszym numerze Wochenblatt.pl takie tematy jak:

– Rady Dzielnic – Wszystko wokół październikowych wyborów lokalnych w Opolu

– Odwiedziny – Amerykanka w ramach studiów zainteresowała się mniejszością niemiecką w Polsce.

– Związek Śląskich Kobiet Wiejskich – Najważniejsze postanowienia zebrania rocznego.

Wydanie tygodnika Niemców w Polsce na temat wyborów do rad dzielnic od piątku w kioskach!

***

Ab Freitag im Kiosk. In der neuesten Ausgabe Wochenblatt.pl, finden Sie Themen wie:

– Stadtteilrat – Alles rund um die Lokalwahlen in Oppeln im Oktober.

– Besuch – Eine Amerikanerin interessierte sich im Rahmen ihres Studiums für die deutsche Minderheit.

– Verband Schlesischer Landfrauen – Die wichtigsten Beschlüsse der Jahresversammlung.

Die neueste Ausgabe der Zeitung der Deutschen in Polen über die Wahlen zu den Stadtteilräten in Oppeln schon ab Freitag im Kiosk oder per E-Paper auf www.wochenblatt.pl.