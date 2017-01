To gratka dla każdego turysty i przykład polsko-niemieckiej tolerancji: Od jakiegoś czasu zarówno nowoczesne, jak i zabytkowe wagony tramwajowe w Gdańsku nazywane są imionami historycznych postaci. Wśród nich znaleźli się także wybitni Niemcy. Kim są patroni pojazdów?

Jeśli chodzi o nadawanie imion tramwajom, miasto Gdańsk jest w Polsce pionierem. Od 2010 roku regularnie organizowane są plebiscyty, w których mieszkańcy mogą zagłosować na swojego faworyta, którego imieniem zostanie nazwany pojazd. Do dziś w ten sposób ponad 40 znaczących osobistości zyskało dzięki temu swoje tramwaje.

O fakcie, że gdańskie plebiscyty są wolne od polsko-niemieckich resentymentów, świadczy fakt, że wiele z pojazdów nosi imiona niemieckich postaci. Prezydent Gdańska Paweł Adamowicz za lobbing na ich rzecz otrzymał nawet jakiś czas temu specjalną nagrodę za działania na rzecz polsko-niemieckiego pojednania.

Niemieckich patronów gdańskich tramwajów jest wielu. Pasażerowie mogą wsiąść np. do pojazdu o imieniu Gabriel Fahrenheit, którego do dziś nazywa się najsłynniejszym mieszkańcem Gdańska. Fahrenheit wprawdzie sporą część życia spędził w Holandii, jednak był uczonym niemieckiego pochodzenia, któremu zawdzięczamy stosowaną w Ameryce skalę temperatur oraz termometry rtęciowe. Swój tramwaj mają jednak nie tylko niemieccy naukowcy, ale także filozofowie. Przykładem może być również urodzony w Gdańsku Arthur Schopenhauer. Dom jego narodzin, stojący w mieście do dziś, nie jest tak sławny jak osiągnięcia samego filozofa. Nawet w dzisiejszych czasach w polskich szkołach naucza się jego poglądów, a inspirowali się nim inni wybitni Niemcy, tacy jak Richard Wagner czy Thomas Mann. Inną ciekawą postacią jest Hugo Conwentz – niemiecki archeolog i botanik, któremu zawdzięczamy pojęcie „pomnik przyrody”. Wiele z dzisiejszych pomysłów w zakresie ochrony środowiska, które dziś są jej podstawami w Europie, zawdzięczamy właśnie jemu. Wśród tych osiągnięć znajdują się np. parki narodowe.

W sumie ponad 20 postaci, których imionami zostały nazwane tramwaje, jest związanych z dziedzictwem niemieckim. Przeglądając ich listę, można się nie tylko przekonać, jak duża jest ich liczba, ale także jak wybitni Niemcy urodzili się w Gdańsku. Wśród patronów znajdują się laureaci Nagrody Nobla, arystokraci wysokiego szczebla, a nawet projektant słynnej Bursztynowej Komnaty. Przejażdżka jednym z tych tramwajów z pewnością jest tego warta.

Łukasz Biły