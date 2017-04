Pod takim hasłem w dniach 24–26 kwietnia 2017 r. odbędzie się na Górnym Śląsku spotkanie reprezentantów duchowieństwa i przedstawicieli mniejszości niemieckiej z krajów Europy Środkowej i Wschodniej oraz państw WNP. Dyskusja odbędzie się na zamku w Kamieniu Śląskim, a jej tematem będzie znaczenie wartości chrześcijańskich w polityce oraz działalność pastoralna na rzecz mniejszości w poszczególnych krajach.

Członkowie grupy 56 uczestników konferencji pochodzą z Polski, Rumunii, Czech, Rosji, Węgier, Estonii, Gruzji, Kazachstanu, Kirgizji, Łotwy, Litwy, Słowenii, Serbii, Chorwacji, Ukrainy i Słowacji. W programie ich wizyty na Górnym Śląsku znajdą się jednak nie tylko wykłady i dyskusje służące pogłębianiu wiary jako filaru tożsamości, lecz także zwiedzanie regionu oraz nawiązywanie więzi z górnośląskimi chrześcijanami wyznania zarówno katolickiego, jak i ewangelickiego.

Pierwszym punktem kulminacyjnym konferencji w Kamieniu Śląskim będzie już 24 kwietnia wykład i dyskusja dra Hansa-Gerta Pötteringa, byłego przewodniczącego Parlamentu Europejskiego oraz przewodniczącego Fundacji im. Konrada Adenauera, pt. „Polityka w duchu chrześcijańskiej odpowiedzialności – znaczenie mniejszości narodowych i religijnych w procesie jednoczenia się Europy”. Szczególnie gorąco organizatorzy spotkania zapraszają też na nabożeństwo ekumeniczne i koncert muzyki organowej, które odbędą się 25 kwietnia od godz. 16.30 w katedrze pw. Świętego Krzyża w Opolu.

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w konferencji proszone są o zgłoszenie swojego uczestnictwa w Domu Współpracy Polsko-Niemieckiej pod nr. tel. 77 402 51 05. Organizatorami spotkania są: DWPN, pełnomocnik rządu RFN ds. wysiedleńców i mniejszości narodowych, Związek Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno-Kulturalnych oraz Fundacja im. Konrada Adenauera.

Unter diesem Motto treffen sich vom 24. bis 26. April 2017 geistliche Repräsentanten und Vertreter der deutschen Minderheiten aus Mittel- und Osteuropa und den GUS-Staaten in Oberschlesien. Auf Schloss Groß Stein werden sie über die Bedeutung der christlichen Werte in der Politik sowie über die Tätigkeit der Minderheitenpastoral in den verschiedenen Ländern diskutieren.

Die 56 Teilnehmer der Konferenz kommen aus Polen, Rumänien, Tschechien, Russland, Ungarn, Estland, Georgien, Kasachstan, Kirgistan, Lettland, Litauen, Slowenien, Serbien, Kroatien, der Ukraine und der Slowakei. Während ihres Besuches in Oberschlesien werden sie aber nicht nur in Vorträgen und Diskussionen den Glauben als Stütze der Identität vertiefen, sie erkunden auch die Region und lernen sowohl katholische als auch evangelische oberschlesische Christen kennen.

Einen ersten Höhepunkt der Konferenz gibt es gleich am 24. April in Groß Stein mit einem Vortrag von Dr. Hans-Gert Pöttering, dem ehemaligen Präsidenten des Europäischen Parlaments und Vorsitzenden der Konrad-Adenauer-Stiftung, und anschließender Diskussion zum Thema „Politik aus christlicher Verantwortung – Die Bedeutung nationaler und religiöser Minderheiten für den europäischen Einigungsprozess“. Die Organisatoren laden auch besonders am 25. April in die Heilig-Kreuz-Kathedrale in Oppeln um 16:30 Uhr zu einem ökumenischen Gottesdienst und Orgelkonzert ein.

Wer an der Konferenz teilnehmen möchte, sollte sich beim Haus der Deutsch-Polnischen Zusammenarbeit unter der Tel. 77 402 51 05 anmelden. Die Tagung wird organisiert vom HDPZ, dem Bundesbeauftragen für Aussiedlerfragen und nationale Minderheiten, dem Verband deutscher Gesellschaft sowie der Konrad-Adenauer-Stiftung.

Rudolf Urban