– Wycieczki w naszym DFK to już niejako tradycja. Stare zarządy pielęgnowały ten zwyczaj więc i my jako nowy chcemy dotrzymać kroku – mówi przewodnicząca DFK Natalia Jasik. W tym roku wypadło na Czechy – kierunek Jesioniki. To właśnie tam udała się z końcem maja wycieczka mniejszości niemieckiej.

– Uczestnikami wyjazdu byli nie tylko członkowie DFK Mechnica, ale również mieszkańcy okolicznych wiosek. W Głuchołazach zebraliśmy przewodników i ruszyliśmy do pierwszego punktu na naszej mapie, czyli do jaskini na Spicaku – najstarszej jaskini w Europie, na dodatek w kształcie serca. Tam zostaliśmy podzieleni na dwie grupy i zwiedzaliśmy (około pół godziny jedna grupa) – opowiada Natalia Jasik. Zachwyt wzbudziły nietoperze, które zaobserwowali niektórzy uczestnicy wycieczki. – Ja akurat nic nie widziałam, bo trochę się bałam o członków DFK, żeby nam się nie pogubili w tym podziemnym labiryncie – żartuje przewodnicząca. Później wycieczka udała się do browaru Holba w Hanuszowicach, gdzie można było skosztować słynnego czeskiego trunku. – W browarze poznaliśmy cały proces produkcji piwa. Przewodnik opowiedział nam historię tego miejsca. Potem pojechaliśmy jeszcze do sklepu, gdzie każdy uczestnik wycieczki mógł się zaopatrzyć w piwo, które mógł zabrać do domu – mówi Natalia Jasik. Potem grupa udała się na tradycyjny czeski obiad, nie mogło zabraknąć knedli i smażonego sera. – Żeby spalić kalorie, pojechaliśmy potem jeszcze w góry, na Ścieżkę w Obłokach. A potem już pojechaliśmy w kierunku domu. Na pewno była to bardzo udana wyprawa i pewnie nie ostatnia z naszym kołem DFK – zapewnia Natalia Jasik.