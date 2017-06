– Teatr cieni daje aktorom i generalnie twórcom wiele nowych możliwości. Pozwala zwrócić uwagę na detale, szczegóły, które podczas normalnego przedstawienia być może zostałyby przeoczone – mówi Karolina Osietzky z Instytutu Stosunków Zagranicznych (IfA), działająca przy Niemieckim Towarzystwie Oświatowym. Wspólnie z 10 młodymi ludźmi przygotowuje spektakl, który będzie połączeniem gry cieni, świateł, muzyki i tańca.

Spektakl będzie wspólną kreacją grupy i powstanie podczas 15 spotkań warsztatowych. – Pięć spotkań już za nami. Były już zajęcia z choreografii z tancerzami z Warszawy, uczyliśmy się też podstaw sztuki aktorskiej i oczywiście działali też manualnie: robiliśmy szablony, które potem wykorzystamy do tworzenia cieni w przedstawieniu – mówi Karolina Osietzky.

Dzięki Romano Kheliben

Skąd wziął się pomysł na taki oryginalny spektakl? – Sam pomysł przedstawienia, gdzie za pomocą cieni pokazuje się pewne rzeczy, wydał mi się bardzo ciekawy. Wszystko dzieje się tak jakby za zasłoną, w ukryciu, a jednocześnie możemy pewne rzeczy pokazać wyraźnie, uczynić je pierwszoplanowymi. Jest to interesująca forma wyrazu artystycznego i do tego niezwykle uniwersalna – mówi organizatorka przedsięwzięcia. Zamysł Karoliny Osietzky to również wyciągnięcie z cienia, tego metaforycznego, ludzi, którzy często są marginalizowani przez społeczeństwo, jak chociażby członkowie mniejszości. Dlatego od początku chciała pracować ze zróżnicowaną grupą młodzieży i stąd też pomysł, żeby zespół zbudować z przedstawicieli mniejszości niemieckiej, większości polskiej i mniejszości romskiej. Znalezienie uczestników projektu nie było proste. – Informacja pocztą pantoflową dotarła do niemieckich i polskich młodych ludzi, natomiast większy problem miałam ze znalezieniem młodych Romów. Rozmawiałam z wieloma asystentami romskimi, aż w końcu trafiłam na Ingę Mirgę, która prowadzi zespół taneczny Romano Kheliben. Robi to z resztą już od 15 lat. To był strzał w dziesiątkę. Czwórka tancerzy z zespołu zgodziła się wziąć udział w projekcie – wyjaśnia Karolina Osietzky.

Premiera w sierpniu

Jak twierdzi pomysłodawczyni, udział Romów w całym przedsięwzięciu niezwykle ubogacił spektakl. – Postanowiliśmy w trakcie przedstawienia wyeksponować właśnie te charakterystyczne elementy tożsamościowe dla każdej z tych trzech kultur: polskiej, romskiej i śląsko-niemieckiej. W spektaklu chcemy też nawiązać do historii regionu opolskiego, w którym odbywały się gwałtowne transfery ludności, i do koczowniczego stylu życia Romów – mówi Karolina Osietzky.

Premiera spektaklu zaplanowana jest na koniec sierpnia. Teatr cieni w wykonaniu młodzieży będzie można zobaczyć w Młodzieżowym Domu Kultury w Opolu.

Anna Durecka