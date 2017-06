Sześcioro uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum w Borecznie w pow. ostródzkim już 27 maja dowiedziało się, dokąd i kiedy pojadą na wakacje. A to dlatego, że się nie leniły i wzięły udział w konkursie.

Konkurs co roku od wielu lat dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów organizuje stowarzyszenie mniejszości niemieckiej „Herder” w Morągu. Dotyczy wiedzy o Niemczech i Niemcach. Składa się z dwóch etapów, pisemnego i ustnego. W tym roku uczniowie szkół podstawowych mieli za zadanie opisać swoją rodzinę, pogodę i przygotować zaproszenie dla kolegi/koleżanki na urodziny. Gimnazjaliści musieli wykazać się znajomością niemieckich świąt i zwyczajów.

– W tym roku w konkursie wzięło udział wyjątkowo tylko 18 osób i tylko z jednej szkoły: podstawowej i gimnazjum w Borecznie. Do etapu ustnego zakwalifikowało się 8 osób, w tym 2 z podstawówki. W finale, który odbył się 27 maja, każdy uczestnik musiał opowiedzieć po niemiecku o sobie i swojej rodzinie, odpowiedzieć na dodatkowe pytania komisji konkursowej, powiedzieć wiersz i zaśpiewać piosenkę.

O ile prace pisemne wszystkie dzieci wykonały sumiennie, kolorowo i bardzo pomysłowo, o tyle znajomość języka niemieckiego u niektórych nie była zadowalająca. Trzy dziewczynki zaskoczyły komisję umiejętnościami wokalnymi. Kaja Makar zaśpiewała pięknie bardzo trudną piosenkę, Dominika Gałęza popisała się „Barką” – znaną pieśnią kościelną, a Sanda Rawińska – hymnem Unii Europejskiej.

Komisja konkursowa postanowiła nagrodą główną – bezpłatnym obozem w Niemczech w Suhl w lipcu – nagrodzić: Kaję Makar, Dominikę Gałęzę, Sandrę Rawińską, Marię Rosę, Bartosza Zienkiewicza i Macieja Wronę. Ponadto wyróżniający się uczniowie otrzymali nagrody rzeczowe – minidrony, a wszyscy – książki. Nagrody ufundowali: BdV Thüringen, Fundacja Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży i Waldemar Mańka.

Dominika Gałęza, jako laureatka konkursu pojedzie na obóz w Niemczech już po raz drugi.

– Bardzo się cieszę na ten wyjazd. Spotkam pewnie znajomych sprzed dwóch lat. Mamy grupę na Facebooku i do tej pory utrzymujemy bliski kontakt. To bardzo fajny obóz. Wtedy byli na nim oprócz nas ludzie ze Śląska, Ukrainy, Czech, no i z Niemiec. Dobrze się ze wszystkimi dogadywałyśmy. Warto się uczyć niemieckiego – zapewnia Dominika.

