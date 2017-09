Dziś i jutro sejmowa Komisja Mniejszości Narodowych i Etnicznych wizytuje województwo opolskie. W pierwszym dniu spotkania m.in. Maciej Kopeć, podsekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej, przedstawił stan nauczania języka niemieckiego w regionie opolskim. Odbyło się też spotkanie komisji z mniejszością niemiecką w siedzibie VdG w Opolu oraz z arcybiskupem Alfonsem Nossolem.

Następnie parlamentarni goście wizytowali szkołę w Malinie (dzielnicy Opola), gdzie nauczanie w języku mniejszości odbywa się metodą Montessori. Korzystając z okazji, Danuta Pietraszewska, przewodnicząca komisji, podkreśliła, że metoda ta jest jej szczególnie bliska i że jako nauczycielka z zawodu w przeszłości poważnie się nią interesowała i do dzisiaj jest przekonana o jej dużej skuteczności.

Zważywszy na to, że dopiero co rozpoczął się rok szkolny, w nowym systemie – z 8-klasową szkołą bez gimnazjum, komisja w dobrym momencie odwiedziła województwo opolskie. Zmiany bowiem, jakie zostały wprowadzone, powodują, że środowisko mniejszości też musi się do nich odpowiednio dostosować. – Dlatego uważam, że było to pouczające spotkanie, które przyniosło wiele wyjaśnień w kwestii nauczania języka, ale wizyta komisji była też wyborną okazją do wymiany doświadczeń w tym temacie pomiędzy środowiskiem mniejszości, członkami Komisji Mniejszości Narodowych i Etnicznych, przedstawicielami MSWiA i ministrem edukacji w obecności wojewody opolskiego i kuratora – powiedział poseł Ryszard Galla, zastępca przewodniczącego komisji i dodał: – Dzięki temu, że komisja zebrała wyczerpujące informacje o sytuacji mniejszości niemieckiej i romskiej w regionie opolskim, poznając jej problemy i potrzeby, teraz będzie mogła umiejętnie zaprezentować tę wiedzę przedstawicielom rządu.

Krzysztof Świerc