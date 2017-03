Organizowany z roku na rok z coraz większym rozmachem przez DFK Kamionka babski comber zgromadził tym razem 144 panie. Na zabawę do restauracji Bawaria w Brożcu kolorowo poprzebierane towarzystwo zjechało z daleka i bliska: Żywocic, Krapkowic, Większyc, Kędzierzyna-Koźla, Opola czy Poborszowa.

Podczas pierwszego babskiego combra, organizowanego przez DFK Kamionka w 2012 roku, bawiło się 80 pań. W zeszłym roku było ich już 130. Tym razem znowu padł rekord: 144 panie! – Z frekwencji jako organizatorzy jesteśmy bardzo zadowoleni, bo w okolicy organizuje się coraz więcej tego typu imprez dla kobiet. Cieszymy się, bo łączymy pokolenia: najstarsza z uczestniczek miała ponad 70 lat, najmłodsza 18 – mówi Anna Ludwig, główna organizatorka. Od lat uczestniczki babskiego combra prześcigają się też w oryginalnych przebraniach. Tym razem w Brożcu można więc było spotkać zakonnice, superbohaterki, kowbojki, czarownice, policjantki, diablice i Indianki.

Towarzystwo rozruszał Remik ze studia tańca Salsomania, który przeprowadził warsztaty taneczne. – Kilka wejść instruktora po kilkanaście minut warsztatów wystarczyło, żeby panie się zmęczyły oraz poczuły mięśnie, o których nawet nie wiedziały, że je mają. Zakwasy z pewnością miała każda z nich – śmieje się Anna Ludwig.

Oprócz tańców, zabaw i konkursów były też inne atrakcje. Każda z pań dostała również upominek: – Gąbkę kąpielową, na której naklejony był numerek. Początkowo miało się odbyć losowanie nagród, ale ostatecznie udało nam się pozyskać tylu sponsorów, że wszyscy dostali nagrody. Były to m.in. vouchery na zabiegi kosmetyczne, wejściówki na kręgle, książki, kosmetyki – mówi Anna Ludwig, która już teraz zastanawia się, jakie atrakcje zafundować paniom podczas przyszłorocznego combra. Bo że się odbędzie, co do tego nie ma wątpliwości. – Pomysłów nam nie brakuje, mam nadzieję, że dopiszą też, tak jak w tym roku, sponsorzy: Konsulat RFN w Opolu, KK Hydrobud Kędzierzyn-Koźle, Starostwo Powiatowe w Kędzierzynie-Koźlu, B+K Walce, Salon Urody Bożena Tomanek w Koźlu, Salon Urody Yasmin Beauty, GACH AGRO Natalia Gach z Mechnicy, Niemieckie Rowery Nowe i Używane, Andrzej Wiesner z Mechnicy, Dworek Komorno i Avon – wylicza organizatorka.

A. Durecka