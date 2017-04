Takich inicjatyw mniejszość niemiecka mogłaby życzyć sobie więcej: 15 marca członkowie DFK Stolarzowice w województwie śląskim zorganizowali dla uczniów tamtejszego gimnazjum lekcję historii na temat Tragedii Górnośląskiej. Młodzież nie tylko zainteresowała się tematem, ale także podziękowała za zajęcia.

O tym, że młodzież ze Stolarzowic jest zainteresowana zasięgnięciem wiedzy od lokalnego DFK, jego przedstawiciele poinformowali już kilka tygodni temu. W rozmowie na temat prezentacji wystawy „Koniec i początek. Rok 1945 na Górnym Śląsku” przewodniczący Joachim Makowski przyznał, że wystawa nie tylko spotkała się z pozytywnym odbiorem wśród członków DFK, ale także ma być zaprezentowana w jednej ze szkół w mieście. Do prezentacji wprawdzie doszło, jednak w odrobinę niefortunnym terminie: – Niestety sami uczniowie nie mogli jej zobaczyć ze względu na fakt, że wtedy mieli ferie. Pojawił się jednak pomysł, żeby uzupełnić ich wiedzę prezentacją na ten temat – relacjonuje Joachim Makowski.

DFK w szkole

Jako że regionalne tematy, zwłaszcza związane z wydarzeniami 1945 roku na Górnym Śląsku, nie zawsze stają się przedmiotem lekcji historii, wystawa „Koniec i początek” wydaje się odpowiednim punktem odniesienia. Bardzo dobrze oceniona zarówno przez zwiedzających, jak i historyków opowiada nie tylko o szeroko pojętej Tragedii Górnośląskiej, ale także o wpędzeniach niemieckiej społeczności oraz powojennych wydarzeniach w regionie. Sama wystawa miała być jednak tylko motywem przewodnim dla zajęć, które zdecydował się poprowadzić sam przewodniczący DFK: – Właściwie na tę prezentację było przewidziane 60 minut, ale w mgnieniu oka zrobiło się z tego dwie i pół godziny – mówi Joachim Makowski.

Makowski swoją lekcję postanowił podzielić na dwie części. W pierwszej uczniowie mogli obejrzeć prezentację multimedialną o odważnym tytule „Losy niemieckich rodzin na Śląsku”. Już sam ten element pokazywał, jak innowacyjne może być włączenie się DFK w narrację w szkole. Tego typu tytułu dla zajęć nie wybrałby raczej żaden tradycyjny nauczyciel historii, lecz bez takich elementów uczniowie nie są w stanie poznać wielowątkowej historii regionu. Joachim Makowski przyznaje, że temat wybrał po dokładnym przemyśleniu. Jego zdaniem uczniowie dzisiejszych gimnazjów często nie zdają sobie sprawy, co przeżywali na tym samym terenie rówieśnicy w ich wieku: – Co by czuli, gdyby się nagle dowiedzieli, że ktoś na szczytach władzy rozdzieli ich przyjaźń granicą? – pyta działacz w odniesieniu do wydarzeń po pierwszej wojnie światowej.

Zaciekawić młodzież

To, co przygotowano dla uczniów, nie było jednak tylko suchą teorią. Kolejnym innowacyjnym elementem była rozmowa ze świadkami czasu. Również ten motyw jest zupełnie niespotykany na tradycyjnej lekcji historii. Joachim Makowski zaprosił do gimnazjum członków DFK Stolarzowice Siegfrieda Nawratha i Jana Gollę. Panowie brali też udział w prezentacji wystawy „Koniec i początek” w DFK i również tam opowiadali o swoich przeżyciach związanych zwłaszcza z końcem wojny. Stąd przekonanie, że ich historie zainteresują również młodzież: – Dawno nie byłem w szkole na lekcji, ale muszę stwierdzić, że takiego zaciekawienia wśród gimnazjalnej młodzieży jeszcze nie widziałem – komentuje Makowski. Członkowie DFK od przedstawicieli szkoły otrzymali oficjalne podziękowania, w których uczniowie wyrażali wdzięczność „za uświadomienie, jak ważna jest pamięć o naszych przodkach i wydarzeniach z przeszłości w kształtowaniu naszej własnej historii i przyszłości opartej na wzajemnej tolerancji i zrozumieniu drugiego człowieka”. Podobna inicjatywa z pewnością nie była ostatnia.

Łukasz Biły