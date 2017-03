W dobie mnogości owoców, często egzotycznych, o pięknym wyglądzie i jeszcze lepszym smaku, jakie serwują nam markety, targowiska czy sklepy osiedlowe, pozycja jabłka w naszych oczach stopniała. Ba, dla niektórych konsumowanie ich stało się wręcz démodé! Tymczasem jabłko to nie tylko kuszący, jak wiemy z Biblii, ale i niezwykle dobroczynny owoc, m.in. neutralizujący w naszym organizmie toksyczne substancje, obniżający poziom „złego” cholesterolu, wspomagający trawienie i dobry na odchudzanie.

Na podkreślenie w tym miejscu zasługuje też to, że niedostateczna wiedza na temat tego owocu sprawia, że jedzący go nierzadko odrzucają jego najbardziej wartościową część – skórkę, w której znajdują się ogromne ilości pektyn, które potrafią oczyszczać nasz organizm z trujących substancji. Z tego też powodu ich jedzenie poleca się palaczom papierosów, osobom mającym w pracy styczność ze szkodliwymi substancjami czy też mieszkańcom zanieczyszczonych miast. Dobroczynne pektyny „posprzątają” bowiem nasz organizm, zneutralizują toksyczne substancje, ochronią nas przed zawałem i miażdżycą, wyregulują perystaltykę jelit.

Magazyn witamin i minerałów

Jabłka zawierają wiele witamin, najważniejsza z nich to witamina C, która m.in. bierze udział w metabolizmie, zapewnia młody wygląd skórze, przeciwdziała jej wiotczeniu – i znów… najwięcej jest jej pod skórką. Dlatego owoce te – surowe, gotowane bądź pieczone – należy jeść ze skórką! Na uwagę zasługuje też fakt, że choć jabłka mają kwaskowaty smak, to mają zdolność odkwaszania organizmu, gdyż zawierają mnóstwo zasadowych soli mineralnych, a z minerałów – spore ilości żelaza i potasu. Poważnym plusem stosowania w diecie jabłek jest też to, że działają moczopędnie, dzięki czemu mogą zmniejszać obrzęk nóg, oraz poprawiają pracę wątroby, a przy tym wzmacniają mięśnie, serce i układ nerwowy. Jabłka od lat stosowane są również w medycynie ludowej, jako remedium na bóle stawów. Z kolei małym dzieciom medycyna ludowa zaleca gotowane tarte jabłka, które pomagają na biegunkę, a dorosłym niosą ulgę przy niestrawności i wrzodach. Lecznicze zastosowanie ma też ugotowana herbatka ze skórki jabłka, która działa dezynfekująco i likwiduje stany zapalne w jamie ustnej i gardle.

Jabłka = wymarzona figura

Jeżeli twoim celem jest zdrowa, smukła, wysportowana sylwetka, to warto również, a wręcz trzeba wspomagać się jabłkową dietą, bo 100 gramów tych owoców dostarcza jedynie 30–50 kcal. Jednak i tu przyda się zdrowy rozsądek. Jabłka bowiem to dość słodkie owoce, które zawierają wiele cukrów, a wiemy, że przy normalnym odżywianiu można zjadać nawet 300 g tego owocu dziennie, zaś przy diecie odchudzającej jedynie 150 g, co oznacza, że większa ilość nie pozwoli na tracenie wagi. Jabłka ułatwiają także przyswajanie wapnia przez organizm, przez co wzmacniają paznokcie, włosy i zęby, a ponadto twarde jabłka to dobre ćwiczenie dla naszych dziąseł, które dzięki gryzieniu wzmacniają się. Warto pamiętać również o tym, że po umyciu zębów nie należy zjadać jabłek, gdyż cukier w nich zawarty sprzyja próchnicy.

Na świecie istnieje ponad 10 000 odmian jabłek, które różnią się kolorem, kształtem, smakiem, a także zastosowaniem. Dlatego każdy może dobrać smak do własnych upodobań i przekonać się, jak dobroczynny wpływ na zdrowie i samopoczucie mają te rajskie owoce. Smacznego!

Karolina Świerc