To największa zmiana w polskiej edukacji od ponad 15 lat. Od przyszłego roku szkolnego wejdzie w życie reforma edukacji. Największą zmianą jest likwidacja gimnazjów i powrót ośmioletnich podstawówek. Czy w ramach reformy zmieni się także oświata dla mniejszości narodowych? Łukasz Biły zapytał o to Ryszarda Karolkiewicza, konsultanta ds. oświaty w Związku Niemieckich Stowarzyszeń.

Od 1 września 2017 szykują się w polskiej oświacie zmiany, można powiedzieć – rewolucyjne. Czy w ramach wprowadzanej reformy będą także zmiany w nauczaniu języka mniejszości narodowej?

W tym momencie wygląda na to, że mniej więcej zostanie zachowane status quo, gdyż Ministerstwo Edukacji Narodowej nie przewiduje właściwie żadnych zmian ani w kwestii dostępności do nauczania mniejszościowego, ani w zakresie jego finansowania. Co prawda 30 listopada na stronie MEN pojawiły się projekty podstawy programowej, która ma wejść w życie po reformie oświaty, i jest tam także projekt dla podstawy mniejszości narodowych, jeśli chodzi o nauczanie w klasach 1–3, jednak porównując tę nową podstawę do poprzedniej, można zauważyć, że zmiany są praktycznie kosmetyczne. W kilku przypadkach zmienia się jedynie brzmienie niektórych zapisów. Poza tym wszystko zostaje po staremu. Oświata dla mniejszości narodowych nadal będzie dostępna w formie dodatkowych godzin języka, w formie dwujęzycznej lub tylko w języku mniejszości. Na spotkaniu w tej sprawie ekspertka w zakresie edukacji mniejszościowej MEN pani Grażyna Płoszajska stwierdziła, że język mniejszości będzie nadal tam, gdzie życzą go sobie rodzice, co też wskazuje na zachowanie tego, co udało się osiągnąć dotychczas.

Jeśli chodzi więc o podstawę programową, to nie będzie żadnych zmian także dla mniejszości niemieckiej?

W podstawie programowej dla klas 1–3 nowością są jedynie listy lektur dla języków ukraińskiego, białoruskiego, litewskiego i łemkowskiego. Języki te widocznie zostały wyróżnione w projekcie nowej podstawy, otrzymując własną listę lektur. To oznacza z kolei, że nikt jednocześnie nie narzuca pozostałym mniejszościom, w tym niemieckiej, jakie lektury powinny czytać ich dzieci uczące się swojego języka ojczystego w publicznej szkole.

To jeśli chodzi o podstawę programową, ale najważniejszą zmianą będzie rezygnacja z gimnazjów i powrót ośmioletniej szkoły podstawowej. Na co muszą przygotować się członkowie mniejszości z dziećmi 14- i 15-letnimi?

To, co będzie trzeba dopasować w tym nowym systemie, to na pewno liczba godzin języka niemieckiego jako języka mniejszości w klasach 7 i 8. Wygląda jednak na to, że w tym wypadku będzie proste odniesienie do poprzedniego systemu, czyli 3 lub 4 dodatkowe godziny języka niemieckiego w tygodniu. Zasadnicze kwestie pozostaną więc bez zmian przynajmniej do czasu nowelizowania rozporządzenia, które reguluje nauczanie mniejszościowe.

Czyli jakieś zmiany jednak się pojawią w związku z nowym prawem?

Sęk w tym, że nie są to zmiany związane z nowym prawem oświatowym, gdyż to rozporządzenie na dobrą sprawę było już gotowe, zanim Sejm uchwalił takie prawo. Teraz MEN będzie je tylko uzupełniało o kwestie związane z nowymi klasami 7-8 i tego jeszcze nie mamy. Co jest natomiast ważne, to fakt, że rozporządzenie będzie zawierało szereg uwag, które zgłaszała strona mniejszościowa i na których nam bardzo zależało. Jest to choćby kwestia wycofywania przez rodziców wniosków o nauczanie języka mniejszości w środku roku szkolnego, co nieraz prowadziło do chaosu, czy też to, co i w jakim stopniu może być przez organy prowadzące szkoły finansowane ze zwiększonej subwencji na język niemiecki jako język mniejszości. Wiemy przecież, że w poprzednich latach było to przedmiotem kontrowersji i rozmawialiśmy na ten temat z przedstawicielami ministerstw.

Co określiłby Pan jako największy sukces dla oświaty mniejszości niemieckiej w 2016 roku?

Sukces leży przede wszystkim po stronie rodziców i szkół. Obserwujemy bowiem, że coraz więcej szkół i rodziców wnioskuje o nauczanie języka niemieckiego jako języka mniejszości. Jeżeli ktoś wcześniej albo o takie nauczanie nie wnioskował, albo nie mógł z niego skorzystać, a teraz może, to dla mnie niewątpliwie jest sukcesem. Wszystko, co robimy w zakresie edukacji, jest ukierunkowane na potrzeby uczniów, więc sukcesem jest także fakt, że mniejszość niemiecka potrafiła sobie takie nauczanie zorganizować i z niego korzystać.

Jaki jest obecny stan oświaty dla mniejszości niemieckiej? Czy mamy już dane na temat liczby uczniów, którzy uczą się języka niemieckiego jako języka mniejszości w roku szkolnym 2016/2017?

Tego na razie nie jesteśmy w stanie stwierdzić. Dane te pochodzą z systemu informacji oświatowej i wprawdzie te z obecnego roku szkolnego są już w tym systemie, jednak nie są jeszcze opublikowane. Publikacja ma nastąpić gdzieś w okolicach marca bądź kwietnia. Nie można więc teraz powiedzieć, czy będzie to liczba większa czy mniejsza niż w zeszłym roku szkolnym czy w latach poprzednich. Według najnowszych danych kuratoriów oświaty nauką języka niemieckiego jako języka mniejszości narodowej w roku szkolnym 2015/2016 objętych było w całym kraju ponad 51 tysięcy uczniów. W ostatnich latach była to raczej tendencja zwyżkowa.

A jak wygląda to od strony finansowej?

Tutaj trzeba przyznać, że mniejszości zyskały, gdyż subwencja oświatowa na nauczanie języka mniejszości zostanie zwiększona z 365 milionów złotych na rok 2016 do 374 na rok 2017. To podwyżka o 9 milionów złotych, lecz pamiętajmy, że są to dane dotyczące wszystkich mniejszości narodowych w Polsce. W jakim stopniu to zwiększenie będzie dotyczyć także mniejszości niemieckiej, tego nie wiemy. Wiadomo jedynie to, co było w zeszłym roku, czyli że z sumy 365 milionów na nauczanie języka niemieckiego zostało przeznaczone 161 milionów. Podział tej subwencji ma utrzymać się na pewno do sierpnia 2017 roku. Po tym czasie będziemy się musieli spodziewać nowego zdefiniowania tego podziału. Tym ma się zajmować specjalna komisja, która ma zakończyć prace w maju przyszłego roku. Dopiero wtedy dowiemy się czegoś więcej.