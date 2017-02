01.02.2017

++ Interaktives deutsches Theaterstück „Rosi und der Hühnerdieb“ in Tarnau ++ Jugendliche des BJDM in Gogolin sammelten 10.000 Euro für Taran aus der Ukraine ++

02.02.2017

++ Ausstellung über Husarenuniformen in Gleiwitz ++ Neuer Ehrenkonsula in Posen ++

03.02.2017

++ Kanzlerin Angela Merkel trifft die deutsche Minderheit ++ Jahrbuch der Deutschen erschienen ++ 72. Jahrestag der Versenkung der Wilhelm Gustloff ++

04.02.2017

++ Finale des Deutschwettbewerbs in Oppeln ++ Museum Dialogzentrum Umbrüche in Stettin ist weltbestes Gebäude ++ Programmtipp ++

05.02.2017

++ Musiker aus Deutschland geben Kammerkonzert in Breslau ++ In Branitz wurde heute an Bischof Nathan erinnert ++

06.02.2017

++ Sabrina Janesch laß in Breslau aus ihren Büchern ++ Programmtipp ++

07.02.2017

++ Vortragsreihe „Bibliothek im Klasse“ in der Österreichbibliothek gestartet ++ SKGD-Vorsitzender R. Bartek lädt zu Sprechstunden ein ++

08.02.2017

++ Vertreter der deutschen Minderheit trafen Angela Merkel ++ Schlesisches Museum in Straubing eröffnet ++

09.02.2017

++ Trainer der Miro-Fußballschlen trafen sich zu einem Workshop ++ Vortrag über Oberschlesische Tragödie ++ Stiftung für die Entwicklung Schlesiens wartet auf Nominierungen für die Auszeichnung „Firma des Jahres“ ++

10.02.2017

++ Film „Grüße aus Fukushima“ in den polnischen Kinos ++ Polnische Sprache bei Sachsens Schülern angesagt ++ Erzählte Geschichte im Schlesischen Museum in Görlitz ++

11.02.2017

++ Tradition der Weiberfastnacht in Oberschlesien ++ Anmeldung für Deutschkurse im DFK bis Montag ++ „800 Jahre Oppeln“ – Workshops für Jugendliche ++

12.02.2017

++ Buch „Afy“ von Dominika Bara erschienen ++ Michael Korff mit Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet ++ Schlesien Aktuell Kompakt ist auf DAB+ zu hören ++

13.02.2017

++ Internationale Jugendbegegnung zum Thema Euthanasiemorde ++ Programmtipp ++

14.02.2017

++ Resümee der Vortragsreihe „Bibliothek mit Klasse“ in der Österreichbibliothek ++ Zum Valentinstag: Umfrage zur deutsch-polnischen Ehe ++

15.02.2017

++ Jahresversammlung des DFK Sczedrzik ++ Treffens des Jugendforums der Woiwodschaft Oppeln ++

16.02.2017

++ 2-jähriges Bestehen der Miro-Fußballschule ++ Ausstellung „Oppelner Gesichter“ in Deutschland ++

17.02.2017

++ Größte Bildungsmesse weltweit findet in Stuttgart statt ++Einladung zum Skatturnier nach Chorulla ++

18.02.2017

++ Zweisprachige Tafeln in der Woiwodschaft Oppeln wurden abmontiert – die Hintergründe ++ Programmtipp ++

19.02.2017

++ Tanzgruppen der deutschen Minderheit suchen Nachwuchstalente ++ Neue Staffel der Samstagskurse ++