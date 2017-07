01.05.2017

++ Trinationale Gruppe hat Interesse an Minderheiten in Europa ++ Jugendliche nehmen an einer Schulung für das Projekt „Archiv der erzählten Geschichte“ teil ++ Programmtipp ++

02.05.2017

++ Start des Socialmedia-Projekts der Medien der deutschen Minderheit ++ Eröffnung einer Wanderausstellung am Bahnhof in Gleiwitz ++

03.05.2017

++ Die Staatssekräterin aus Rheinland-Pfalz in Oppeln ++ Neuauflage des Buches „Die Schlacht von Himmelwitz“ ++

04.05.2017

++ Hans Bollinger ließt in Oppeln aus seinen Büchern ++ Ausstellung über Edith Stein in Oppeln ++

05.05.2017

++ Troitschendorf im Landkreis Görlitz ehrt Valentin Trozendorf ++ Deutsche Maiandachten in Gogolin ++ Eröffnung des Hauses der Europäischen Geschichte in Brüssel ++

06.05.2017

++ Besuch der Delegation des Niedersächsichen Landtages ++ Daliah Lavi ist gestorben ++ Buchtipp ++

07.05.2017

++ Thema der Stadterweiterung Oppelns vor der Petitionskommission des EU-Parlaments ++ Das Jahr 2017 ist Pfarrer Augustin Weltzel gewidmet ++ Tradition des Maibaumaufstelles in Oberschlesien ++

08.05.2017

++ 2. Tischtennisturnier in DFK Stollarzowitz ++ Konzert des Trios Immersio in Oberschlesien ++

09.05.2017

++ Die Deutschen in Oberschlesien können an den Bundestagswahlen teilnehmen ++ Bolek und Lolek sind Exportschlager Polens ++ 25-jähriges Bestehen des Verbandes ungarndeutscher Autoren und Künstler ++

10.05.2017

++ Gedenken an die Opfer des NKWD-Lagers Tost ++ Gerd-Peter Eigner ist gestorben ++ Einladung zur „Nacht im Museum“ in Neisse ++

11.05.2017

++ Halbfinale des Wettbewerbes „Jugend trägt Gedichte vor“ ++ Das Bürgerhaushaltsprojekt der SKGD ist eine Runde weiter ++ Einladung zum Fußballturnier der Miro Deutschen Fußballschulen ++

12.05.2017

++ Der Karl Dedezius Preis ist verliehen ++ Projekt Jugend Box geht in die 3. Runde ++ Minderheitenwallfahrt auf den St. Annaberg am ersten Junisonntag ++

13.05.2017

++ Fortbildung für Politiker der Selbstverwaltung in Gogolin ++ Internationaler Musikworkshop in Krappitz ++

14.05.2017

++ In Tost wurde der Opfer des NKWD Lagers gedacht ++ Die Jugendstrategie der deutschen Minderheit nimmt Form an ++ Auf dem Breslauer Marktplatz stand das Reformationsmobil ++

15.05.2017

++ Frühlingsturnier der Miro Schulen in Kroschnitz ++ Projekt Poetry Slam vom BJDM nominiert für den Preis „Partnerschaft ohne Grenzen“ ++ Programmtipp ++

16.05.2017

++ Deutsche Minderheit wird für die Teilnehme an den Bundestagswahlen unter den DFK-Mitgliedern werben ++ Tanzgruppe Wal-Nak feiert Geburtstag ++ Bildungsmesse „Deutsch bringt uns weiter“ in Krakau ++

17.05.2017

++ Deutsche Firma gründet Standort in Gogolin ++ Einladung zur Minderheitenwallfahrt auf den St. Annaberg ++

18.05.2017

++Die polnische Regierung sieht Änderungen im Wahlgesetz vor ++ Einladung zur Orchesterparade nach Zülz ++

19.05.2017

++ Kongress der FUEV in Rumänien ++ Nacht der Museen morgen in Oppeln ++ 15 Jahre Partnerschaft zwischen Klein Strehlitz und dem Bitburger Land ++

20.05.2017

++ 20 Jahre Partnerschaft zwischen Berg und Walzen ++ In Breslau wird das 500-jährige Jubiläum der Reformation beleuchtet ++ Schlesisches Museum zu Görlitz veranstaltete eine Führung über Frauen aus Schlesien ++

21.05.2017

++ Jahresversammlung der SKGD ++ Nacht der Museen in Oppeln ++

22.05.2017

++ Bad Bodenteicher organisiert Hilfstransporte nach Oberschlesien ++ Museen als lebendige Orte ++

23.05.2017

++ 131. Geburtstag des Schriftstellers Max Hermann-Neiße ++ Edward Simoni spielt in Walzen ++

24.05.2017

++ Eichendorff-Bibliothek in Oppeln hat ein neues Image ++ BJDM sucht Teilnehmer für ein deutsch-polnisches Inlinecamp ++ „Es schläft eine Lied in allen Dingen“ ist das Motto eines internationalen Joseph von Eichendorff Liederwettbewerbs ++

25.05.2017

++ Der DFK Kupp suchte den Superstar ++ 9. Orchester Parade in Zülz ++

26.05.2017

++ Die Deutsche Bildungsgesellschaft lädt zu Sommerakademie ein ++ Alumi-Netzwerk YOU.NG ist erfolgleich gestartet ++

27.05.2017

++ Der Panflötist Edward Simoni spielt morgen im Kulturhaus in Walzen ++ Die deutschen Maiandachten an der Gogoliner Kapelle erfreuten sich großer Beliebtheit ++

28.05.2017

++ Der VDH Oppeln feierte an diesem Wochenende sein 14. Stiftungsfest ++ Gogolin und Schonagau feiern das 20-jährige Jubiläum der Partnerschaft ++

29.05.2017

++ Jugendorganisationen aus Oppeln verlangen Entschuldigung vom Stadtratsvorsitzenden Ociepa ++ Prof. Ammon sprach in Oppeln über die Bedeutung der deutschen Sprache ++

30.05.2017

++ 48. Verbandsratssitzung des VdG ++ 60 Jahre DSKG Waldenburg ++ Einladung zur Wallfahrt der Minderheiten auf den St. Annaberg ++

31.05.2017

++ Bundesbeauftragter Koschyk warb beim BFD-Präsidenten für die Miro Fußballschulen ++ Erzbischof Nossol traf sich mit DFK Mitgliedern aus Gogolin ++ Einladung zu Vortrag im Rahmen des österreichischen Frühlings ++