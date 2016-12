Ingeborg Bachmann und Elfriede Jelinek sind Ikonen der österreichischen Literatur. Sie haben eines gemeinsam: Den Drang nach Anerkennung und eine innere Zerrissenheit. Um sie geht es im Theatersolo von Schauspielerin Maxi Blaha, das auch in Oppeln gezeigt wurde.

Ausgehend von den Werken der beiden Literatur-Ikonen Ingeborg Bachmann (+) und Elfriede Jelinek hat Schauspielerin Maxi Blaha zusammen mit einem Dramaturgenteam eine Text-Collage erarbeitet und das Theatersolo „Es gibt mich nur im Spiegelbild“ auf die Bühne gebracht. „Jeder einzelne Satz, der im Stück gesagt wird, stammt von Bachmann und Jelinek“, erklärt Blaha. Zentrale Motive darin sind der Wunsch nach Anerkennung in einer von Männern bestimmten Welt und die Zerrissenheit zwischen Karriere und Privatleben – Themen, die Jelinek und Bachmann verbinden und die auch Maxi Blaha nicht fremd sind: „Ich muss als Künstlerin immer kämpfen, ernst genommen zu werden. Die gesamte Kunstwelt ist männlich dominiert, in allen Führungspositionen sind Männer und auch die meisten Schriftsteller“, sagt Maxi Blaha. Mit ihrem Stück gastierte sie am 14. Dezember im Studentischen Kulturzentrum in Oppeln in einem kleinen Saal, wo kaum alle Studenten Platz fanden. Das logistische Problem entstand durch eine unpräzise Absprache mit dem Pianisten, der Blaha als männlicher Part durch das Stück begleitet. Er spielt ausschließlich auf akustischem Klavier – und das befand sich ausgerechnet in einem kleinen Saal. Dass es unbedingt ein Klavier sein musste, hatte einen guten Grund: Denn der Pianist präpariert nach einer Technik des amerikanischen Komponisten John Cage die Tasten mit Holzstäbchen. „Damit kann ich die Töne verfälschen, damit sie dumpfer klingen und der menschlichen Stimme ähnlicher sind. Das ist mit einem elektrischen Piano nicht möglich“, erklärt Simon Raab. Die beiden Künstler hatte die Oppelner Österreich-Bibliothek in die Woiwodschaftshauptstadt geholt.