Einladung zu der Gogoliner Gemeinedliga im Skatspiel. Das nächste Spiel findet am Samstag den 18. Februar um 10:00 Uhr in Chorulla statt.

Über 30 Männer aus Nah und Fern treffen sich regelmäßig um ihrer Lieblingssportart – Skat – nachzugehen. Johann Stach spielt skat schon 32 Jahre. Eine sportliche Einstellung ist hier gefragt „es ist nicht so einfach zu gewinnen“ gibt der 81 Jährige zu.

Um bei vier Personen im Spiel die selbe Kartenkonstellation zu bekommen müssten man – der Wahrscheinlichkeitsrechnung nach – 300 Jahre lang non stop spielen, errechnete Andrzej Farana aus Gogolin. Er ist Schiedsrichter bei den Spielen der Deutschen Minderheit schon dass sechste Jahr.

Das zweite Turnier der Gogoliner Gemeindeliga im Skatspielen 2017 beginnt am Samstag um 10:00 Uhr im Centrum Aktywizacji Wiejskiej in Chorulla. Jeder der Lust hat mitzumachen, ist herzlich eingeladen am Samstag dazu zu stoßen. Die Spiele haben einen Offenen Charakter. Noch sind die Chancen sind für alle gleich, da im Jahr 2017 insgesamt 14 Turniere in der Gemeinde Gogolin veranstaltet werden, und die Punktezahl nur von 12 Turnieren zum Endergebnis zählen.

Die Tabelle mit den Ergebnissen finden Sie nächste Woche unter www.wochenblatt.pl

Manuela Leibig