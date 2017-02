Znasz się na niemieckim futbolu, lubisz rywalizację i pragniesz się sprawdzić na tle najlepszych? Wystartuj w Konkursie z Bundesligą i zdobądź bardzo atrakcyjne nagrody ufundowane przez sponsora konkursu – niemiecką firmę AIDe z München!

Przed nami znów emocjonujące futbolowe miesiące, rozpoczęła się bowiem runda wiosenna Bundesligi i 2. Bundesligi. W związku z tym na łamach „Wochenblatt.pl” rozpoczynamy nasz tradycyjny Konkurs z Bundesligą, który potrwa od 19. kolejki rundy rewanżowej rozgrywek 2016/17, do końca maja 2017 roku. Współorganizatorem i głównym sponsorem konkursu po raz kolejny jest niemiecka firma AIDe z München, która ufundowała trzy niezwykle atrakcyjne nagrody główne.

REGULAMIN

O kolejności miejsc grających na końcu konkursu decydować będzie łączna liczba punktów, które uczestnicy naszej zabawy gromadzić będą do końca konkursu. Co tydzień publikować będziemy na łamach naszej gazety kupon z czterema pytaniami dotyczącymi Bundesligi i 2. Bundesligi, ale zdarzać się może, że pojawią się pytania dotyczące meczów III ligi oraz teoretyczne, dotyczące historii niemieckiego futbolu. Regularnie też, co tydzień w wydaniach „Wochenblatt.pl” prezentowana będzie klasyfikacja bieżącej rundy oraz klasyfikacja łączna z imionami i nazwiskami grających oraz miejscowością ich zamieszkania. Nagrody wręczymy zwycięzcom na uroczystym zakończeniu konkursu w połowie czerwca w redakcji „Wochenblatt.pl” i w obecności przedstawiciela firmy AIDe. Finał ten szeroko zrelacjonujemy również na łamach naszej gazety oraz na naszej stronie www.wochenblatt.pl.

PUNKTACJA

Pytania konkursowe zawsze będą miały różne stopnie trudności. Za prawidłową odpowiedź na pierwsze, które naszym zdaniem będzie najtrudniejsze, bo najczęściej będzie polegało na wytypowaniu wyniku meczu najbliższej kolejki ligowej nad Renem, grający otrzyma 8 punktów. Natomiast następne trzy punktowane będą kolejno: 4, 2 i 1 punkt. A zatem maksymalna tygodniowa zdobycz wynosi 15 pkt.

DLA GRAJĄCEGO

> Odpowiedzi należy wpisywać na drukowanych w naszej gazecie kuponach (kopii ksero nie uwzględniamy), które należy wysyłać na adres redakcji z dopiskiem „Konkurs z Bundesligą”. Termin nadsyłania kuponów podajemy oddzielnie przy każdej serii pytań – należy pamiętać, że liczy się data stempla pocztowego.

> W każdej rundzie będzie można wysłać maksymalnie 10 kuponów, ale tylko jeden – ten najlepszy – będzie zaliczany grającemu do klasyfikacji łącznej oraz danego tygodnia. UWAGA! Od 8. rundy będzie można wysyłać dowolną liczbę kuponów, wtedy również tylko ten najlepszy będzie zaliczany grającemu do klasyfikacji danego tygodnia oraz klasyfikacji łącznej.

> Biorący udział w Konkursie z Bundesligą muszą wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Zespół Producencki Pro Futura.

> Warunkiem wręczenia nagród zwycięzcom jest podanie pełnych danych osobowych oraz okazanie dowodu osobistego w siedzibie redakcji „Wocheblatt.pl”.

> W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy Zespołu Producenckiego Pro Futura oraz członkowie ich rodzin.

Czołówka klasyfikacji Łącznej po 2 rundach

imię/nazwisko, miejscowość, punkty

Rudolf Kulig Popielów 22

Krystian Cieśliński Ruda Śl. 22

Piotr Sowada Tychy 22

Rajnard Kupczyk Głogówek 20

Janusz Lukasczyk Piekary Śl. 18

Janusz Kut Bytom 18

Jadwiga Sokołowska Sosnowiec 18

Radosław Bugajski Wałbrzych 18

Herbert Kabus Gorzów Śl. 16

Andrzej Kern Kamionka 16

Józef Barnert Głogówek 16

Gothard Sochor Chróścice 16

Tomasz Turkowski Oleśnica 16

Andrzej Szumny Opole 16

Dariusz Litwiniec Tarnowskie G 15

Grzegorz Tokarczyk Katowice 14

Sebastian Ratajczyk Wrocław 14

Dariusz Rymarczyk Legnica 12

Krystian Mańka Czeladź 11

Antoni Szymanek Gliwice 11

Piotr Kowalski Zabrze 11

Bogdan Mikołajczyk Tarnowskie G. 10

Antoni Pietras Brzeg 9

Robert Konieczny Mysłowice 9

Franz Hurek Krośnica 8

Waldemar Wołczyk Oława 7

Stanisław Ciesielski Oleśnica 6

Teodor Pawlicki Siemianowice Śl. 6

Tomasz Tarnowski Wodzisław Śl. 5

Piotr J. Paulsen Krzanowice 4

Andrzej Myśliwiec Chorzów 2

Szczegóły (aktualne pytania, odpowiedzi) w wydaniu papierowym Wochenblatt.pl

Krzysztof Świerc