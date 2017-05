Das Frühlingsturnier der Miro Deutschen Fußballschulen fand am Samstag auf dem Fußballfeld in Kroschnitz (Krosnica) statt. Die jungen Sportler der Miro Schule spielten was das Zeug hielt und die Familien unterstützten die Fußballer vor Ort.

Zu Gast waren auch zwei Mannschaften aus Hultschin (Tschechien). „Die Atmosphäre hier ist super, die Eltern sind gut gelaunt, unseren Kindern macht es Spaß hier zu spielen“, so der Trainer vom FC Hultschin, Aleš Březowský. Die Siegermannschaft des Tages kam aus Hultschin, die in allen ihren Spielen beim Turnier insgesamt 42 Tore schoss. „Es ist ein Zeichen unserer Gastfreundschaft“, scherzte Rafał Bartek, Vorsitzender der Sozial-Kulturellen Gesellschaft der Deutschen im Oppelner Schlesien. Krzysztof Szczodrok bereitete seine Mannschaft aus Leschnitz zwei Monate zum Turnier vor: „Wir konzentrieren uns dann gezielt aufs Spiel. Die Kinder freuen sich immer sehr auf ein Turnier, jeder will zeigen, was er kann. Natürlich wollen alle in der Position des Stürmers spielen“ lacht der Trainer. Alle Fußballer haben sich tapfer der sportlichen Herausforderung gestellt, in der Gruppe lösten sie auch ein Kreuzworträtsel zum Thema Fußball. Jeder Spieler wurde mit einer Medaille und die Siegermannschaften mit Pokalen geehrt.

Für vier Trainer der Miro Deutschen Fußballschule war das ein ereignisreiches Wochenende. Wojciech Król, Damian Zmuda, Krzysztof Fuhl und Dariusz Baran haben am nächsten morgen die Deutsche Minderheit beim Oppelner Marathon vertreten. Dort zeigten sie vollen Einsatz, jeder lief die Strecke von ca. 5 Kilometern. Mit einer Zeit von 1 Stunde, 30 Minuten und 18 Sekunden haben sie beim Firmen-Staffellauf den 5. Platz erreicht.

Manuela Leibig