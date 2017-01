Erfahren Sie, was in Ihrem DFK los ist. Diesmal: Frauencomber in Broschütz, Ausflug mit dem DFK Loslau, Schlittenfahrt in Stollarzowitz uvm.



Schlittenfahrt in Stollarzowitz

Die deutsche Minderheit in Stollarzowitz nutzte den heftigen Schneefall und veranstaltete letztens eine Schlittenfahrt für Kinder. Über Wege und durch den Wald ging es mit dem Traktor einige Kilometer weit. Die Teilnehmer hatten trotz Kälte sichtlich Spaß und zum Schluss konnte sich jeder beim Lagerfeuer und heißen Getränken mitten im Wald aufwärmen. Für Hungrige gab es auch Würstchen.

Foto: Joachim Makowski/DFK Stollarzowitz

Ausflug mit DFK Loslau

Der DFK Loslau veranstaltet vom 23. bis 24. Februar einen Ausflug nach Zawoja. Die Teilnahme kostet 260 Złoty, inclusive Busfahrt, Übernachtung mit Frühstück, zweimal Mittagessen, Schlittenfahrt mit Imbiss und Eintrittskarten. Auf dem Programm des Ausflugs steht die Besichtigung des Schlosses in Sucha Beskidzka, des Schlosses und des Brauereimuseums in Saybusch (Żywiec), sowie eine Schlittenfahrt. Anmelden kann man sich bis 8. Februar.

Musikantenball in Chronstau

Das Gemeindeblasorchester und der DFK in Chronstau veranstalten am 28. Januar einen Musikantenball in der Bar Zentrum in Chronstau. Beginn ist um 19:00 Uhr. Es spielt die Band Heaven, im Programm ist auch ein Auftritt des Chrostauer Blasorchesters. Der Eintritt kostet 150 Złoty pro Paar. Im Preis sind zwei warme Mahlzeiten, Kaffee und Kuchen, kalter Buffet sowie Getränke enthalten. Anmeldung: 600 332 127. Mehr Infos auf dem Facebook-Profil des DFK Chronstau.

Zweites Treffen

Vergangenen Dienstag fand das zweite Treffen des neu gegründeten Deutschen Freundschaftskreises Oppeln-Zentrum statt. Zu neuen DFK gehören mitlerweile über 20 Personen. „Das erste Treffen war ein rein organisatorisches Treffen. Nun haben wir ein bisschen über die Pläne für das neue Jahr gesprochen”, so die DFK-Vorsitzende Joanna Hassa.



Frauencomber in Broschütz

Der DFK Kamionka veranstaltet am 23. Februar um 18:00 Uhr den alljährlichen Frauencomber, diesmal im Restaurant Bawaria in Broschütz (Brozec). Anmelden kann man sich bis 17. Februar unter den Telefonnummern: 608890658 und 784935478. Der Eintritt kostet 50 Złoty. Im Programm: Sławek Dance Show. Verkleidung ist Pflicht!

