Das III Turnier der Gogoliner Gemeindeliga im Skatspiel fand am Samstag im Centrum Aktywizacji Wiejskiej in Goradze statt. Bei den letzen Turnieren gab es 11 Gruppen, dieses Mal sind es 12 gewesen, wir werden immer mehr, freut sich Andrzej Farana aus Gogolin, Schiedsrichter der Skatspiele:“Drei Gruppen aus der Gemeinde Deschowitz, 8 aus der Gemeinde Gogolin und ein Team aus Przywor. Wir heißen zwar Gogoliner Gemeindeliga, aber wir sind offen auf jeden, der sich uns anschließen möchte, jeder kann mit uns spielen“.

Den ersten Platz unter den mittlerweile zwolf Teams belegte Oberwitz mit 3727 Punkten, dicht gefolgt von der Gruppe Goradze 2 mit 3377 Punkten. Der beste Spieler des Turniers war Jan Jońca aus Deschowitz, er erspielte 1891 Punkte.

Unten zwei Tabellen, die eine stellt die besten Spieler des III Turniers da, die andere wie viele Punkte die jeweilige Ortschaft erspielte.Die Ergebnisse haben einen informativen Charakter, nach jedem Turnier ändert sich die Punktezahl. Die besten Spieler werden sich ungefähr nach dem X Turnier herauskristallisieren.

Name Ortschaft Punktezahl Jońca Jan Deschowitz 1891 Lyra Jerzy Oberwitz 1598 Tarka Helmut Gogolin 2 1418 Matuszek Jerzy Goradze 2 1372 Witowski Władysław Goradze 2 1282 Kuczera Leon Chorulla 1245 Wanat Edward Przywor 1217 Wotka Karol Gro ß Stein 1202 Skowronek Rudolf Wy ssoka 1126 Gorzel Norbert Leschnitz 1119

Ortschaft Punktezahl Oberwitz 3727 Goradze 3377 Deschowitz 3200 Przywor 3048 Goradze 2859 Chorulla 2725 Gogoglin 2 2289 Wyssoka 2143 Gogolin 2057 Groß Stein 2043 Malnia 1932 Leschnitz 1187

Das Nächste Spiel findet am 25. März um 10 Uhr in im Centrum Aktywiyacji wiejskiej in Oderwanz statt. Jeder Interresierte ist herzlich eingeladen.

Manuela Leibig