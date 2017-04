01.03.2017

++ Deutsche Denkmäler in Oberschlesien gefährdet ++ Gogoliner veranstalten Hygieneartikel-sammelaktion für Großes Schlittern an Schulen ++

02.03.2017

++ Sprachcafee in DSKG Breslau ++ Blasorchesterfest in Walzen ++

03.03.2017

++ Tausende Schlittschuhläufer werden morgen zur caritativen Aktion dem „Großen Schlittern“ zusammenkommen ++ NRW-Europa-Staatssekretär Eumann besucht Kattowitz und Breslau ++ Es ist nicht leicht, den Namen Eichendorff zu tragen ++

04.03.2017

++ Sohn eines ehemaligen Nazis gibt geraubte Kunst des Vaters an Polen zurück ++ Finale des Deutschwettbewerbs für Gymnasiasten in Oppeln ++ Programmtipp ++

05.03.2017

++ Großes Schlittern in Oppeln ++ Oberschlesisches Landesmuseum eröffnet Ausstellung mit Ostereiern aus Oppeln ++

06.03.2017

++ Ausstellung über Edith Stein im Oppelner Museum ++ Vorschau auf Schlesien Journal ++

07.03.2017

++ Jahresversammlung des DFK Nakel ++ SKGD hat eine Projektidee für den Oppelner Bürgerhaushalt ++

08.03.2017

++ Frau des deutschen Botschafters in Warschau recherchiert für ein Buch über die deutsche Minderheit ++ Zum heutigen Internationalen Frauentag blicken wir nach Deutschland, wie dort Frauen motiviert werden, berufstätig zu werden ++ In Oppeln hat der Österreichische Frühling begonnen ++

09.03.2017

++ 36 Monate dauern die Ermittlungen zum Mord am Deschowitzer Bürgermeisters Dieter Przewdzing ++ Studenten aus Neiße besuchten Institutionen der deutschen Minderheit ++

10.03.2017

++ Erste Sitzung der gemeinsamen Kommission der Regierung und der Minderheiten ++ Unternehmer aus der Region bei der Wirtschaftsgala ausgezeichnet ++

11.03.2017

++ Vernissage der Ausstellung „Frauen über Frauen“ im Museum des Oppelner Schlesiens ++ Programmtipp ++

12.03.2017

++ Toby lädt zum Konzert nach Walzen ein ++ Schindlers Liste wird versteigert ++

13.03.2017

++ XV. Wirtschaftsgala der Wirtschaftskammer Schlesien und der Stiftung für die Entwicklung Schlesiens ++ Vorschau auf Schlesien Journal ++

14.04.2017

++ Deutsche Denkmäler bleiben der Oppelner Region erhalten ++ Breslauer Präsident mit dem Deutschen Nationalpreis ausgezeichnet ++ Autorenlesung mit dem Schriftseller Hotschin ++

15.04.2017

++ Auf der Leipziger Buchmesse wird es schlesische Akzente geben ++ Kurseiter der Samstagskurse trafen sich in Oppeln ++

16.03.2017

++ Alois Hotschin stellte sein Buch in Oppeln vor ++ Buchpräsentation „Ein Blick durch die Gardine“ in Neustadt ++ In Oppeln findet eine Konferenz aus Anlass der 800-Jahrfeier der Stadt statt ++

17.03.2017

++ Am Montag startet die Germanistikwoche in Oppeln ++ Sportnachrichten: Ergebnisse des Gogoliner Skatturniers ++ Pumukels erste Zeichnerin wurde 75. Jahre alt ++

18.03.2017

++ Gewinner des Deutschwettbewerbs wurden heute in Oppeln gekürt ++ Bundestagsabgeordnete trafen sich gestern mit der deutschen Minderheit in Oppeln ++

19.03.2017

++ Kulturdenkmäler Polens um 10 weitere reicher ++ Kreisversammlungen der SKGD ++

20.03.2017

++ Buchpräsentation „Ein Blick durch die Gardine“ in Neustadt ++ Einladung zum Tag der Offenen Tür im 2. Lyzeum in Oppeln ++ Vorschau auf Schlesien Journal ++

21.03.2017

++ Die deutsche Minderheit in Beuthen hat einen neuen Sitz ++ Historischer Wettbewerb für Schüler im Museum in Lamsdorf ++

22.03.2017

++ Der Schweizer Florian Spring eröffnete das Reisefetival in Oppeln ++ Aktuelles aus dem DFK Kup ++

23.03.2017

++ Zweisprachige Klasse im 2. Lyzeum warb um neue Schüler beim Tag der Offenen Tür ++ Einladung zum Skatspiel nach Oderwanz ++

24.03.2017

++ Preis der Leipziger Buchmesse ++ Deutsch-polnischer Jugendaustausch der Stiftung Kreisau ++

25.03.2017

++ Stiftungsfest des VdH steht unter dem Motto „Wo man schaut ins weite Land“ ++ Museum des Zweiten Weltkrieges in Danzig eröffnet ++ Programmtipp ++

26.03.2017

++ Wirtschaftsstammtisch in Oppeln versammelt Investoren seit neuen Jahren ++ Deutsche Kreuzwege in Gogolin und Chronstau ++ NS-Opfer Josef Mayr-Nusser seliggesprochen ++

27.03.2017

++ Fußballschule in Guttentag eröffnet ++ TV-Tipp ++

28.03.2017

++ Heute feiert der BJDM seinen 25. Geburtstag ++ Kekskonsum der Polen und Deutschen ++

29.03.2017

++ DAAD vergibt Stipendien für Angehörige der deutschen Minderheit ++ Goldstar TV strahlt morgen Schlesiens Größte Schlagergala aus Kandrzin-Cosel aus ++ „Made in Germany“ – beliebtestes Label der Welt ++

30.03.2017

++ Vernissage zum Fotomarathon ++ Resümee der Germanistikwoche in Oppeln ++ Ergebnisse des IV. Skatspiels ++

31.03.2017

++ Ostertischen des Verbandes schlesischer Landfrauen ++ Seminar über Flüchtlinge in Oppeln ++