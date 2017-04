Erfahren Sie, was in Ihrem DFK los ist. Diesmal: Rezitationswettbewerb in Malapane, Sommerwerkstatt in Wildgrund und Eichendorff-Wettbewerb.

Vom Vergessen bewahren

Am 29. April lädt der DFK Gogolin zu einer ökumenischen Andacht in der evangelischen Kirche in Gogolin ein (ul. Strzelecka 34). Begleitend dazu findet auch eine Vorlesung zum Thema „Die evangelische Kirche in Gogolin – vor dem Vergessen bewahren” statt. Beginn ist um 16:00 Uhr. Das Treffen wird von Pastor Wojciech Pracki und Pfarrer Aleksander Sydor geleitet. Die Veranstalter sorgen für Verpflegung. Der DFK Gogolin will mit dem Projekt an das Jubiläum „500 Jahre Reformation” anknüpfen. Bereits 2016 organisierte die deutsche Minderheit ein ähnliches Projekt, das dem „Vater der schlesischen Feuerwehr”, Johannes Hellman, gewidmet war.



Foto: DFK Gogolin

Kreiskonzert in Oberglogau

Der Kreisvorstand der Sozial-Kulturellen Gesellschaft der Deutschen in Neustadt veranstaltet am 30. April eine Präsentation der Kulturgruppen der deutschen Minderheit. Die Veranstaltung findet ab 14:00 Uhr im Konzertsaal des Kulturhauses in Oberglogau statt. Im Programm: das Jugendorchester SKGD Oberglogau, Glogovia Brass, das Blasorchester aus Zülz, die Chöre Glogovia, Seniores, und „Die Neudorfer” sowie das Kabarett ohne Chance. Star der Veranstaltung ist Andrea Rischka. Der Eintritt ist frei. Das Konzert wird aus den Mittlen des polnischen Innenministeriums und des deutschen Konsulats in Oppeln finanziert.

Rezitationswettbewerb in Malapane

Am 11. April fand im Kulturhaus in Malapane (Ozimek) die Gemeindeetappe des 23. deutschsprachigen Rezitationswettbewerbs „Jugend trägt Gedichte” vor, statt. Auf der Bühne präsenierten ihr Können 19 Jugendliche aus zehn Schulen der Gemeinde. Die Jury, darunter Katrin Koschny, Michael Oster und Marcin Wider, beurteilte die Auftritte der Schüler. Die ersten Plätze gingen an Gabriel Matysek aus der Grundschule in Dylocken (auf dem Foto) und Laura Quaschniok-Quade aus dem Schulverband in Malapane. Die besten drei Schüler aus den beiden Kategorien Grundschule und Gymnasium werden ihre Schulen bei der Regionaletappe am 25. Mai in Friedrichsthal (Zagwiździe) vertreten. Veranstalter des Rezitationswettbewerbs ist die Oppelner SKGD.

Foto: SKGD Malapane

SKGD-Kreissitzung in Gleiwitz

Anfang April fand eine Sitzung der Vorstandsmittglieder und der Revisionskommission der Sozial-Kulturellen Gesellschaft der Deutschen im Kreis Gleiwitz statt. Die Teilnemer des Treffens sprachen vor allem über Kulturprojekte, die aus den Mittlen des deutschen Konsulats finanziert werden sollen.

Sprachcafe in Breslau

Bereits zum elften Mal lädt die Deutsche Sozial-Kulturelle Gesellschaft in Breslau zum deutsch-polnischen Sprachcafe ein. Diesmal findet das Treffen am 27. April um 18:00 Uhr im DSKG-Sitz in der ul. Saperów 12 statt. Der Eintritt ist für alle frei, die sich gerne in einer netten Atmosphäre auf Deutsch unterhalten möchten.

Sommerwerkstatt in Wildgrund

Die Gleiwitzer SKGD veranstaltet im Juli zum dritten Mal eine Sommerwerkstatt für Kinder und Jugendliche aus der deutschen Minderheit in Wildgrund (Pokrzywna). Diesmal dreht sich thematisch alles um berühmte Persönlichkeiten, die aus Schlesien stammten. Die Sommerwerkstatt wird erstmal vom 1. bis 19. Juli und dann vom 19. bis 29. Juli stattfinden. Das genaue Programm der Sommerwerkstatt gibt es jetzt bereits unter www.dfkschlesien.pl. Fragen dazu beantwortet auch Agnieszka Dłociok.

Eichendorff-Wettbewerb

Die SKGD in der Woiwodschaft Schlesien veranstaltet einen Wettbewerb für Schüler aller Schulstufen zum Thema „Eichendorff, sein Leben und sein Wirken”. Der Wettbewerb wird am 30. Mai im Oberschlesischen Kultur- und Begegnungszentrum in Lubowitz stattfinden. Anmelden kann man sich online unter gdoris@wp.pl , allerdings nur noch bis 4. Mai. Zusätzliche Infos gibt es bei Doris Gorgoscg auch unter der Telefonnummer 324155118. Gedichte und Prosatexte für den Wettbewerb kann man unter www.dfkschlesien.pl findet. Dort wurden auch die Wettbewerbsregeln veröffentlicht.

adur