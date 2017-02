Prawdziwa gratka czeka fanów śląskich militariów już 28 stycznia w Muzeum Miejskim w Gliwicach. O godz. 16.00 oficjalne otwarcie nowej wystawy pt. „Z Bogiem za króla i ojczyznę. Kultura militarna prowincji śląskiej od wojen zjednoczeniowych do Wielkiej Wojny (1864–1914)”, prezentującej unikatowe eksponaty z kolekcji Norberta Kozioła.

– Ekspozycja przywołuje obraz zaginionego świata śląskich regimentów, jest opowieścią o jednostkach wojskowych kwaterujących na terenie prowincji śląskiej w okresie od lat sześćdziesiątych XIX w. do wybuchu Wielkiej Wojny w 1914 roku – mówi Grzegorz Krawczyk, dyrektor Muzeum Miejskiego w Gliwicach, podkreślając, że do tej pory żadne muzeum nie pokusiło się o próbę syntetycznego przedstawienia tego tematu w formie wystawy, mimo że tak długi okres musiał po sobie pozostawić wielość materialnych śladów obecności wojska na Górnym Śląsku. Z czego to wynika? – Po części jest to spowodowane niewielką liczbą obiektów militarnych z epoki zachowanych w zbiorach muzealnych, tudzież znacznego ich rozproszenia, nie tylko w muzeach Dolnego i Górnego Śląska czy innych części Polski, ale także poza granicami naszego kraju – mówi Grzegorz Krawczyk. Tym bardziej unikatowa jest więc kolekcja militariów śląskich regimentów, którą przez ponad 40 lat zgromadził Norbert Kozioł, wzbogacona o zabytki ze zbiorów własnych placówki.

Wystawa tematycznie została podzielona na trzy części. – Odwołanie do trzech głównych typów formacji lądowych było podstawowym założeniem konstrukcyjnym wystawy. Całość otwiera prezentacja piechoty, najliczniejszej formacji w regionie, następnie ukazana zostanie kawaleria, a ostatnia sala poświęcona będzie jednostkom artyleryjskim wraz z saperami i taborami – mówi historyk Zbigniew Gołasz.

Na wystawie będzie więc można zobaczyć uniformy, nakrycia głowy, broń, a także bogatą ikonografię związaną z tym okresem oraz przedmioty użytku codziennego żołnierzy, jak kufle, fajki, manierki. – Kultura militarna w dekadach poprzedzających wybuch pierwszej wojny światowej stanowiła jeden z najistotniejszych segmentów funkcjonowania społeczeństw europejskich – podkreśla Zbigniew Gołasz. Warto więc przyjrzeć się jej dokładniej.

Anna Durecka