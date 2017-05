Od piątku w kioskach. W najnowszym numerze Wochenblatt.pl takie tematy jak:

– Jarmark cysterski – Wszystko o uroczystości w Jemielnicy, która odbyła się z końcem kwietnia.

– Roman Kolek – Wicemarszałek MN o koalicji w regionie i bieżącej sytuacji politycznej.

– Jubileusz – Polsko-niemieckie Radio Mittendrin świętuje 20-lecie.

Wydanie tygodnika Niemców z relacją z jarmarku cysterskiego od piątku w kioskach!

***

Ab Freitag im Kiosk. In der neuesten Ausgabe Wochenblatt.pl, finden Sie Themen wie:

– Markt am Zisterzienserkloster – Alles über die Feierlichkeit in Himmelwitz, die Ende April stattgefunden hat.

– Roman Kolek – Vizemarschall der DMi über die Koalition in der Region und die laufende politische Situation.

– Jubiläum – Deutsch-polnisches Radio Mittendrin wird 20 Jahre.

Die neueste Ausgabe der Zeitung der Deutschen in Polen mit einem Bericht vom Zisterziensermarkt schon ab Freitag im Kiosk oder per E-Paper auf www.wochenblatt.pl.