Vom 25. bis 27. Oktober veranstaltet das Haus der Deutsch-Polnischen Zusammenarbeit wieder das Schlesienseminar in Groß Stein. Das Leitthema dieses Jahr ist der Fremdheit gewidmet. Wissenschaftler und Referenten aus Polen und Deutschland werden darüber diskutieren, was Fremdheit ist und wer für wen fremd ist.

Das Schlesienseminar ist die einzige derartige populärwissenschaftliche Konferenz in Oberschlesien. Seit mehr als 20 Jahren werden gegenwärtige und für die Region bedeutende Themen aufgegriffen. Wobei man nicht nur über die Geschichte Oberschlesiens diskutiert, sondern auch über die Entwicklung sowie die Herausforderungen für die Zukunft und zuletzt – was besonders wichtig ist – über Schlesien als eine europäische und multikulturelle Region. Das Thema des bereits 22. Schlesienseminars ist das Problem des Fremdseins und der Fremdheit aus mehreren Perspektiven. Was verstehen wir unter Fremdheit? Wie sollen wir mit ihr umgehen? Findet Fremdheit überhaupt Akzeptanz? Diese Fragen werden im Mittelpunkt der Debatten stehen. Die Auswirkung des Fremden auf die Gesellschaft und seine Integrierung sowie die Bedeutung des Fremden in multikulturellen Gemeinschaften soll ebenso ein wichtiger Aspekt der Diskussionen sein. Während des Seminars wird das Thema des Fremdsein aus mehreren Blickwinkel erforscht, d.h. im europäischen, aber auch regionalen sowie im sozialen, kulturellen und religiösen Kontext, vor allem jedoch bezugnehmend auf die Heimat, die breit als Staat und lokal als Gemeinde oder Ortschaft verstandenen wird. Die Konferenz wird ebenfalls dem Problem des Fremden in Kultur, Kunst und Bildung gewidmet sein. Ein weiterer wichtiger Aspekt wird der Unterschied im Umgang mit dem Fremden im Gegensatz zum Einheimischen/Vertrauten im politischen, rechtlichen und wirtschaftlichen Bereich sein.

Wer gerne am Schlesienseminar teilnehmen möchte, kann noch ruhig aufatmen. Das Anmeldeverfahren hat noch nicht begonnen. Zunächst sucht der Veranstalter noch nach Referenten. Diese können sich bis yum 16. Juni beim Haus der Deutsch-Polnischen Zusammenarbeit unter

andrea.zachon@haus.pl anmelden. Mehr Infos zum Schlesienseminar gibt es auch auf www.haus.pl

adur