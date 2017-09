Słynny pałac Schaffgotschów w Kopicach od kilkudziesięciu już lat popada w ruinę. Czy doczeka się w końcu renowacji, nie wiadomo. Mieszkańcy wsi i miejscowa parafia próbują znaleźć środki na uratowanie przynajmniej mauzoleum „Śląskiego Kopciuszka”. Z tego powodu 30 września w Kopicach odbędzie się spotkanie połączone z prezentacją filmu, wystawą i występami artystycznymi.

O istnieniu pałacu w Kopicach wie wielu. O tym, że nieopodal kościoła znajduje się jeszcze mauzoleum, w którym spoczęła księżna Joanna Schaffgotsch, nazywana „Śląskim Kopciuszkiem”, mało kto pamięta. Księżna zmarła w 1910 roku, w mauzoleum pochowano również jej męża Hansa Ulryka. Po wojnie mauzoleum zostało zniszczone, a zwłoki sprofanowano i pochowano ponownie w zbiorowej mogile. Od tego czasu budynek niszczał, podobnie jak pałac. Na uratowanie tego pierwszego jest w tej chwili większa nadzieja.

Grupa, która za cel postawiła sobie uratowanie mauzoleum i jego renowację, zwarła szeregi w tym roku w kwietniu. W jej skład weszli m.in. proboszcz parafii kopickiej ks. Jarosław Szeląg, reżyserka Teresa Kudyba i miłośnicy historii lokalnej Wanda Cebula i Łukasz Naściuk. a także dyrektorka biblioteki w Grodkowie Alicja Biesaga. Na początku września społecznicy przystąpili do prac porządkowych wokół mauzoleum i w środku. Wcześniej rozpoczęli zbiórkę pieniędzy na remont budynku, który będzie kosztował około 300 tys. złotych. Efekty dotychczasowych prac będzie można zobaczyć właśnie 30 września podczas akcji ratowania mauzoleum. W programie imprezy znalazły się m.in. o godz. 13.00 msza św. w intencji rodziny Schaffgotsch i z okazji 195. rocznicy konsekracji kościoła w Kopicach, o godz. 13.45 recital Towarzystwa Ligockich Śpiewaków pod przewodnictwem Grzegorza Płotki, a później o godz. 14.15 piknik przy plebanii. Podczas pikniku będzie można kupić ciasto, chleb ze smalcem czy kawę i tym samym dołożyć cegiełkę na rzecz ratowania mauzoleum, gdyż cały dochód z imprezy ma zostać przeznaczony na remont. O 17.30 będzie też można obejrzeć film w reżyserii Andrzeja Klimta pt. „Schaffgotsch. Saga zapomnianego rodu”. Izba Pamięci Ziemi Grodkowskiej przygotowała też wystawę o historii pałacu i jego właścicielach pt. „Pałac na wodzie”.

A co z pałacem? Tutaj społecznicy ręce mają niestety związane, bo należy on do prywatnego właściciela. Losy pałacu w Kopicach można jednak śledzić na facebookowym profilu, gdzie publikowane są na bieżąco zdjęcia, ciekawostki i informacje dotyczące pałacu. Może pewnego dnia poszczęści się też pałacowi.

Anna Durecka