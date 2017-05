DFK Lubliniec od 2016 roku czyni starania o powieszenie tablicy pamiątkowej w miejscu, gdzie był zakład przędzalniczy. W tych halach przetrzymywano w 1945 roku Niemców ze Śląska, głównie z powiatu lublinieckiego.

Hale te funkcjonowały jako miejsce odosobnienia dla Niemców w czerwcu i lipcu 1945 roku. – W tym krótkim czasie przez obóz przewinęło się 1500 ludzi, jego zadaniem było przetrzymywanie głównie osób wykształconych, zajmujących stanowiska, przeznaczonych do deportacji na Wschód i na Zachód – mówi przewodniczący DFK Lubliniec Janusz Buchnat. To właśnie przewodniczący DFK gorliwie zabiega o upamiętnienie tamtych wydarzeń. Nawiązał współpracę z radą miejską Lublińca i cieszy się, że wreszcie udało się ustalić termin, kiedy tablica zostanie odsłonięta. – Pisałem pisma do rady miasta i uparcie dążyłem do spotkania z burmistrzem Edwardem Maniurą, aby ustalić odpowiedni termin. Chcemy mieć miejsce kultu dla rodzin, które zostały bezpośrednio dotknięte tą historią – mówi przewodniczący DFK Lubliniec. Pierwotne plany zakładały obelisk na skwerze między blokami przy zakładzie, jednakże ze względu na plany miasta na modernizację mieszczącego się nieopodal wiaduktu i rozjazdu dróg plany zostały zmienione. 19 czerwca o godzinie 12 na terenie zakładu produkcyjnego Lentex odsłonięta zostanie tablica na elewacji budynku. – Zakładamy dwie części uroczystości, pierwsza to odsłonięcie tablicy, a druga to wykład historyczny w Muzeum Edyty Stein w Rynku u nas w Lublińcu – mówi Janusz Buchnat.

Laura Michalski