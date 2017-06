Bereits seit 2008 veranstaltet die Oppelner SKGD den Deutschliederwettbewerb „Superstar”. Auch dieses Jahr werden sich wieder junge Gesangstalente auf einer großen Bühne präsentieren dürfen. Die Anmeldung ist eben gestartet.

„Zum Wettbewerb wollen wir natürlich alle einladen, die gerne auf Deutsch singen und der Meinung sind, się sind gut darin. Aber damit wir auf der Bühne wirklich die besten der besten sehen, gilt es vorher się anzumelden, damit wir auch überprüfen können, wie es mit der Gesangsqualität aussieht”, sagt Patrycja Karpińska-Uryga vom SKGD-Kulturreferat. Solisten, Duos oder Gruppen sollten also eine Video-Aufnahme von zwei beliebigen Liedern der Unterhaltungsmusik (Jazz, Rock, Hip-Hop, RNB, Pop) mit einem Halbplayback, oder mit Instrumentenbegleitung machen. Diese Aufnahme und ein ausgefülltes Anmeldeformular sollte man bis 23. Juni an die Oppelner SKGD schicken (ul. M. Konopnickiej 6, 45-004 Opole).

Eine Komission entscheidet anschließend, wer zum Deutschliederwettbewerb, der im Oppelner domExpo veranstaltet wird, eingeladen wird. Doch jeder kann Einfluss darauf nehmen, wer am 23. September auf der Bühne singen wird. „Wir werden die Aufnahmen auch auf unserer Facebook-Seite veröffentlichen. Dort werden die Facebook-User abstimmern können, wen sie gerne am Mikro sehen möchten. Drei Personen oder Bands mit den meisten Stimmen werden wir auch zum Wettbewerb einladen”, so Patrycja Karpińska-Uryga. Die Internetwahl startet allerdings erst im September. Die Liste der von der Kommission gewählten Künstler wird schon am 29. Juli veröffentlicht. Neben Diplomen und Sachpreise winkt dem Gewinner des Superstar-Wettbewerbs eine ganz besondere Auszeichung: „Der Hauptpreis ist ein Auftritt während des Kulturfestivals der deutschen Minderheit, das 2018 in der Breslauer Jahrhunderthalle stattfinden wird”, so Karpińska-Uryga.

A. Durecka