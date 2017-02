Od piątku w kioskach. W najnowszym numerze Wochenblatt.pl takie tematy jak:

– Upamiętnienia – Jaki los czeka w przyszłości niemieckie pomniki w Polsce?

– Walentynki – Miłość w mniejszości niemieckiej wczoraj i dziś.

– Kursy Sobotnie – Co czeka nas w nadchodzącej edycji projektu VdG?

Wydanie tygodnika Niemców w Polsce na temat niemieckich pomników od piątku w kioskach!

***

Ab Freitag im Kiosk. In der neuesten Ausgabe Wochenblatt.pl, finden Sie Themen wie:

– Gedenken – Welches Schicksal erwartet jetzt deutsche Denkmäler in Polen?

– Valentinstag – Liebe in der deutschen Minderheit heute und in der Vergangenheit.

– Samstagskurse – Was erwartet uns in der kommenden Auflage des VdG-Projektes.

Die neueste Ausgabe der Zeitung der Deutschen in Polen zum Thema deutsche Denkmäler schon ab Freitag im Kiosk oder per E-Paper auf www.wochenblatt.pl.