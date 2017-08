Malapane (Ozimek) ist für seine Kettenbrücke über dem Fluss Malapane weit über die Grenzen Schlesiens bekannt.

Diese Brücke wird zu den ältesten Hängebrücken auf dem europäischen Festland gezählt und am 12. September jährt sich ihr Errichtungsdatum zum 190. Mal. Dies haben sich Wissenschaftler, Museumsexperten und Interessierte zum Anlass genommen, das Eisengusswunder mal aus der Nähe zu betrachten.

Eine internationale Konferenz versammelt Freunde des Eisenkunstgusses vom 14. bis zum 16. September in Malapane. Diskutiert wird über den Einfluss der Königlichen Hütten in Malapane und Friedrichsthal (Zagwiździe) auf die Industrialisierung Schlesiens. Dr. Stephan Kaiser, Leiter des Oberschlesischen Landesmuseums in Ratingen (NRW) stellt den Eisenkunstguss aus seinem Hause vor, über die Königlich Preußische Gießerei Gleiwitz als Vorbild für Österreichs Gießerei in Mariazell spricht Martina Pall und Eisen in der Sepulkralkunst, also der Kultur des Todes und Bestattens ist das Thema von Małgorzata Malanowicz. Auch die Sanierung der historischen Kettenbrücke in Malapane ist ein wichtiger Teil der Konferenz. Auf dem Programm steht eine Exkursion nach Gleiwitz in das Eisenkunstguss-Museum mit Besichtigung der ehemaligen Gleiwitzer Hütte und des Hüttenfriedhofs. Eine historischen Aufführung am 16. September um 17.00 Uhr rundet das Programm des Brücken- und Gusseisenfestes in Malapane ab.

K. Kandzia