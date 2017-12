Was ist eigentlich deutsch? Diese Frage wurde im Sitz der Allensteiner Gesellschaft Deutscher Minderheit (AGDM) diskutiert.

Die Deutsche Minderheit pflegt die deutsche Kultur in Polen, das ist ihr satzungsmäßiges Ziel. Doch was ist „typisch deutsch“? Eines steht fest: gemeinsamer Nenner der deutschen Kultur ist die Sprache. „Deutsche Kulturarbeit in einer fremden Sprache ist unmöglich“, so der Seelsorger der deutschen Minderheit Domherr Andre Schmeier. Doch es ist noch mehr, so die Germanistin Agnieszka Grochowska: „Ein Bekenntnis zur deutschen Kultur, Interesse an dem, was in Deutschland passiert.“ Kornelia Kurowska von der Stiftung Borussia ergänzte: „Es geht auch um ein Gefühl für demokratische Werte, eine Offenheit für Diskussionen.“ Das hat mit dem Föderalismus der Bundesrepublik zu tun, durch den immer wieder Kompromisse gefunden werden müssen.

Der Unterschied zu anderen Kulturen liegt in der regionalen Vielfalt, die Gelassenheit verleiht. Kornelia Kurowska sprach von „Individualisten, die zur Zusammenarbeit fähig sind, wenn es darauf ankommt.“ Grenzen muss es geben, aber keine Abgrenzungen, sondern einen Rahmen, der Individualität zulässt, aber keine Schablonen anlegt. „Toleranz ist wichtig, aber von allen Seiten“, betonte Krystyna Plocharska. Mirosław Rynkiewicz unterstrich den Wert der Erziehung: „Junge Menschen sollten bereits in der Schule Akzeptanz lernen. Das bleibt ihnen wie die gegenseitigen Kontakte.“ Es ist also ein sehr positives Bild der Deutschen, das sich in der Diskussion abzeichnete.

Text: Uwe Hahnkamp